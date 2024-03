Ferrieri Caputi si scontra con una calciatrice e blocca l’azione: l’arbitra ammette subito l’errore Ferrieri Caputi interrompe involontariamente un’azione nel quarto di finale della Champions League femminile tra Ajax e Chelsea: l’arbitra ammette subito l’errore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Maria Sole Ferrieri Caputi interrompe involontariamente un'azione di gioco nel quarto di finale della Champions League femminile tra Ajax e Chelsea: l'arbitra ammette subito l'errore e si va a scusare con Noordam, che non aveva preso bene l'ostruzione del fischietto italiano mentre stava conducendo palla in mezzo al campo.

La partita si è conclusa con la vittoria del Chelsea per 3-0: le Blues vincono la quinta partita consecutiva con il gol di Lauren James e la doppietta di Sjoeke Nüsken, prendendosi un grande vantaggio in vista della gara di ritorno della prossima settimana.

Al minuto 59 della partita l'episodio che ha visto coinvolta l'arbitra italiana, che ha interrotto involontariamente l'azione in mezzo al campo della numero 10 della squadra olandese: le due si sono scontrare in maniera del tutto fortuita e così l'Ajax ha visto sfumare quella che poteva essere una potenziale occasione da rete per come erano messe le due squadre in campo.

Si tratta, in maniera evidente, di uno scontro assolutamente involontario perché Ferrieri Caputi si è trovata sulla linea di corsa della calciatrice che aveva appena vinto un rimpallo e stava cercando di cambiare fronte offensivo per poter essere pericolosa.

Le due si sono parlate per qualche secondo, con l'arbitra che si è scusata per aver interrotto la sua corsa e ha chiamato lo staff medico per intervenire ma Noordam le ha detto che non c'era bisogno, manifestando ancora il suo disappunto per l'azione bloccata da Ferrieri Caputi.

L'Ajax era partita bene ma il Chelsea trova il vantaggio al 20′ con Lauren James. Le inglesi accelerano e trovano il raddoppio con Reiten ma il gol viene annullato per una posizione di Sjoeke Nüsken in fuorigioco. Poco dopo è proprio Nüsken a segnare la seconda rete per il Chelsea, che è in completo controllo della partita e dopo l'intervallo realizza un altro gol con la stessa attaccante sul cross perfetto dell'esordiente Macari.