C'è grandissima attesa per l'esordio della Nazionale Italiana a Euro 2020 contro la Turchia. Il rinvio di un anno, la pandemia Covid-19 e la lunga assenza dai palcoscenici che contano hanno creato tante aspettative e una grande voglia di tornare a tifare per la selezione azzurra. La squadra di Roberto Mancini ha creato una grande empatia con i suoi tifosi nonostante i sostenitori in diverse situazioni non abbiano potuto supportare i ragazzi allo stadio a causa delle regole per contenere l'emergenza sanitaria: l'Italia ha vinto al galoppo il suo girone, parteciperà alla Final Four della Nations League e ha iniziato col piede giusto le gare di qualificazione per la Coppa del Mondo ma questa sera arriva il primo banco di prova per Chiellini & co.

Il caso ha voluto che la gara tra Italia e Turchia si giocasse esattamente esattamente ventuno anni dopo quella che venne giocata a Arnhem, quando la Nazionale guidata da Dino Zoff faceva il suo debutto all’Europeo di Belgio e Olanda proprio contro la selezione turca.

Allo stadio Gelredome sbloccò la sfida Antonio Conte con una rovesciata da centro area dopo un'azione offensiva sulla destra degli Azzurri: sul suo profilo di Instagram l'ex allenatore dell'Inter ha postato il video del suo gol e ha fatto il suo personale in bocca al lupo agli Azzurri di Mancini in vista della sfida di stasera: "Forza azzurri". Tra i tanti commenti sotto il post dell'ex Commissario Tecnico dell'Italia è spuntato quello di Ciro Ferrara, che ha scritto ironicamente al suo amico "Lo stincoooo", alludendo ad una conclusione non pulitissima di Conte. Immediata è arrivata la riposta dell'allenatore leccese: "Ciro proprio tu parli di stinco…".

Un simpatico siparietto tra due ex compagni di squadra e due amici, che hanno ricordato in maniera scherzosa uno dei tanti momento importanti della storia della Nazionale Italiana. La gara finì 2-1 per l'Italia e l'altra rete venne realizzata da Filippo Inzaghi su calcio di rigore.