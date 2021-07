Federico Chiesa è stato uno dei protagonisti della cavalcata trionfale dell'Italia agli Europei. Dopo i gol contro l'Austria e la Spagna, l'esterno offensivo della Juventus ha trascinato gli azzurri in occasione della finale contro l'Inghilterra. Il classe 1997 ha suonato la carica per la Nazionale, con una prestazione di altissimo livello, prima di uscire a causa di un infortunio nel finale dei tempi regolamentari. E Chiesa ha regalato emozioni anche nei festeggiamenti, come? Con una bellissima telefonata alla mamma che non è sfuggita alle telecamere.

Contro l'Inghilterra, l'Italia si è ritrovata in svantaggio dopo appena 2′. Una situazione inedita per gli azzurri, che sono usciti alla distanza, trovando il gol del provvidenziale pareggio nella ripresa con Bonucci. Fondamentale Federico Chiesa, che sia in un opaco primo tempo della Nazionale, che in avvio del secondo si è caricato sulle spalle il peso offensivo della squadra di Mancini, risultando l'uomo più pericoloso. Una consacrazione per il bianconero, tra i migliori calciatori di questa rassegna continentale culminata nel trofeo continentale.

Festeggiamenti sfrenati dopo il rigore decisivo parato da Donnarumma a Saka, anche per Chiesa che nel frattempo era finito ko a causa di un problema alla caviglia. Dopo l'abbraccio collettivo con i compagni di squadra, il primo pensiero di Federico è andato alla sua famiglia. Il figlio d'arte, proprio il papà Enrico era andato in gol nell'Europeo 1996, ha telefonato alla mamma, per condividere la grande gioia. Il labiale intercettato dalle telecamere parla chiaro ed evidenzia la dolcezza di Federico: "Ti amo mamma", prima di mostrarle orgoglioso la medaglia d'oro conquistata con la Nazionale. Una notte che non dimenticherà mai.