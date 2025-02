video suggerito

Fedez segna il primo gol nella Kings League: il suo rigore è perfetto, gioia incontenibile Fedez segna il primo gol nella Kings League Italia: il suo rigore è perfetto, gioia incontenibile per il cantante/presidente dei Boomers nella terza giornata nel torneo.

A cura di Vito Lamorte

Fedez segna il primo gol nella Kings League Italia: il suo rigore è perfetto, gioia incontenibile per il cantante/presidente dei Boomers. Un tiro forte e preciso che ha battuto il portiere avversario e ha permesso alla sua squadra di prendere il largo nel risultato contro gli Alpak FC nella terza giornata del torneo.

Questa rete è arrivata in occasione della prima vittoria della sua squadra nella competizione: le prime due uscite non erano andate bene ma oggi sono arrivati i primi tre punti in classifica grazie al 6-4 rifilato agli Alpak FC di Frenezy.

Fedez segna il primo gol nella Kings League Italia

Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, è uno dei presidenti della Kings League Italia e in occasione della terza giornata ha realizzato il suo primo gol con un rigore presidenziale calciato in maniera perfetta. È sceso dalla sua postazione e si è recato sul dischetto dopo aver chiesto consiglio ai suoi calciatori: dopo aver ricevuto la palla dall'arbitro, il cantante ha preso la rincorsa e con il sinistro ha messo la palla nell'angolino.

La sua gioia dopo aver visto la palla in rete è incontenibile: l'abbraccio con i suoi ragazzi è molto sentito e anche dopo il fischio finale della partita c'è grande partecipazione nei festeggiamenti per la prima vittoria dei Boomers nella Kings League Italia.

Fedez ha portato nella postazione della "Fonzies Arena", presso il centro Vismara-Fondazione Gnocchi di Milano, anche Marco Masini con cui ha duettato in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo.

Che cos'è il ‘rigore presidenziale' della Kings League?

Ogni squadra della Kings League ha un "presidente", che nella maggior parte dei casi è un influencer o un twitcher, e questa persona può scendere in campo per calciare un rigore in qualsiasi momento della partita se viene scelta la carta del ‘rigore presidenziale'.