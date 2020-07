Federico Bonazzoli sta accompagnando la Sampdoria tra le sponde amiche della Serie A anche per la prossima stagione. L'attaccante blucerchiato ha segnato nelle ultime due partite quattro gol pesantissimi permettendo alla squadra di Ranieri di uscire dalla zona salvezza e con la rete nel finale di Parma, che ha concretizzato anche l'attuale rimonta dei doriani sui blucerchiati non ha perso occasione di dedicare il suo gol al nonno, scomparso per Covid.

Bonazzoli lo aveva promesso e così ha fatto anche al Tardini: quando al 78′ ha trovato il guizzo vincente per regalare il 3-2 e la rimonta con ribaltamento di risultato alla Sampdoria, non ha dimenticato il nonno, alzando gli indici al cielo e dedicandogli l'ultimo, importantissimo gol che sta permettendo ai blucerchiati di uscire in modo definitivo dalla zona paludosa del fondo classifica. Grazie a questa rete adesso la Sampdoria si trova a 41 punti, uno proprio sopra il Parma, conquistando la permanenza in Serie A anche nella prossima stagione.

Bonazzoli nel calcio post Covid ha trovato quel ‘quid' in più che ha permesso a Ranieri di far fare il salto di qualità in classifica. Lo aveva promesso, è stato di parola e l'attaccante ex Inter ha trovato stimoli sopiti, trasformando una tragedia familiare in un motivo di rivincita personale e per il bene della propria squadra: "Il Coronavirus ha portato via mio nonno. Era il mio primo tifoso, ora sento il dovere di dare qualcosa in più ogni volta che scenderò in campo per renderlo orgoglioso di me. Anche se la situazione in questo momento sembra migliorata, non sottovalutiamo il virus e manteniamo alta l’attenzione perché in gioco c’è la vita di molte persone".

Per Bonazzoli, con la rete di questa sera al Parma, sono in totale 6 conditi da un assist. Quattro sono stati realizzati nelle ultime tre partite, cinque in totale da quando il campionato ha ripreso dopo la pausa per Covid.