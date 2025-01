Farris lancia un messaggio alle rivali per lo Scudetto: “Quello che dicono sul mercato ci riguarda poco”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Massimiliano Farris, vice allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo vinto per 3-1 contro l’Empoli: "Ho cercato di tranquillizzare i ragazzi a fine primo tempo. Inizialmente l’Empoli ce lo aspettavamo leggermente più aggressivo, nel secondo tempo in svantaggio si sono alzati, ma nel primo tempo è stato quasi un lavoro ai fianchi. Poi abbiamo fatto quello che facciamo sempre, abbiamo mosso la palla velocemente, tolto i punti di riferimento e siamo andati in vantaggio con il nostro bomber che è tornato a fare quello che sa fare bene".

Si parla spesso del mercato e delle cifre spese ma questo discorso per i nerazzurri sembra non valere: "Chi ha speso tantissimo sul mercato si comporta da sorpresa? Non abbiamo tempo di pensare a queste cose, giochiamo tantissimo. Dal derby di andata abbiamo fatto 12 vittorie e 3 pareggi, abbiamo segnato 55 gol, siamo in corsa in Champions per gli ottavi diretti, siamo in Coppa Italia. Quello che dicono gli altri sul mercato ci riguarda poco".

In merito alla prestazione di Asllani, dopo le difficoltà contro il Bologna, ha risposto così: "Complimenti ad Asllani, partita di spessore dopo una partita comunque buona col Bologna. Ha dimostrato che ci può stare alla grande in questa squadra".

Massimiliano Farris ha una media incredibile quando sostituisce Simone Inzaghi: con lui in panchina, fino a stasera, i nerazzurri non sono mai stati battuti in cinque incontri. Un vero e proprio talismano per la Beneamata.

Chi non riesce a sbloccarsi è Taremi, che ha giocato un'altra partita non proprio entusiasmante ma Farris è convinto che potrà dare una mano all'Inter molto presto: "Numericamente sicuramente mancano i suoi gol. Ha bisogno del gol svolta, abbiamo grande fiducia in lui. Quando vediamo le partite con calma, però, vediamo anche i suoi movimenti e quanto aiuta la squadra".