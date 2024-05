video suggerito

Farioli vicino all’Ajax: continua la scalata del giovane allenatore italiano Farioli ha trovato l’accordo con l’Ajax, che lo vuole per risollevarsi dopo una delle peggiori stagioni della storia. Ma il giovane allenatore deve ancora liberarsi dal contratto che lo lega al Nizza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Sembra (quasi) fatta per la nuova panchina di Francesco Farioli all'Ajax. Secondo Sky Sport, è stato trovato l'accordo con la società olandese, mentre resta da trovare una soluzione per liberarsi dal vincolo con il Nizza, che potrebbe chiedere in cambio una contropartita economica o tecnica.

La rapida scalata di Farioli

A soli 35 ani, Farioli è uno degli allenatori più giovani in Europa. Ha giocato a calcio come portiere a livello dilettantistico, ma ha abbandonato presto la carriera da giocatore per diventare allenatore. Nel 2008 si è laureato in filosofia con una tesi sul calcio, dal titolo "Filosofia del gioco: l'estetica del calcio e il ruolo del portiere", che viene anche pubblicata a Coverciano. Inizia la sua carriera in panchina nel 2011 in Serie D, alla Fortis Juventus, nel 2015 va all'Aspire Academy, centro creato in vista dei mondiali in Qatar del 2022 per allenare i giovani calciatori del Paese. Dopo l'esperienza qatariota torna in Italia, dove dal 2017 al 2020 seguirà Roberto De Zerbi al Benevento e al Sassuolo come preparatore dei portieri.

Francesco Farioli per quasi tre anni ha lavorato nello staff di De Zerbi.

Durante il periodo del Covid si trasferisce poi in Turchia, dove ha le prime esperienze da capo allenatore, fino alla scorsa stagione nella quale approda al Nizza.

La stagione al Nizza di Farioli

La prima parte di campionato per il Nizza è eccellente, con 13 risultati utili consecutivi per iniziare la stagione, compresa la vittoria in trasferta per 3-2 sul campo del PSG. Il Nizza si ritrova anche a essere capolista, ma da dicembre in avanti inizia un periodo di risultati altalenanti, che fa arretrare il Nizza fino al 6° posto in classifica. Al momento, si trova al 5° posto in campionato, qualificato in Conference League, a 4 punti dalla 3° posizione che garantirebbe l'accesso alla prossima Champions League, ma con una partita da recuperare proprio contro il PSG.

Al Nizza lo legherebbe un contratto anche per la prossima stagione, ma sembra ormai destinato verso i Paesi Bassi con un contratto di tre anni con l'Ajax, che sta vivendo la peggior stagione dal 2000 a oggi, al 5° posto in classifica nel campionato nazionale e fuori dalla qualificazione a ogni coppa europea.