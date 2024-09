video suggerito

Fabio Paim era “più forte di Cristiano Ronaldo”: a 36 anni ha girato il suo primo film a luci rosse È la storia al contrario di uno dei più forti calciatori portoghesi che s’è perso per strada: era compagno di Cristiano Ronaldo, ma s’è bruciato troppo in fretta. Oggi, a 36 anni, sembra aver trovato la sua strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fábio Paim, il ragazzo che aveva talento e qualità migliori anche rispetto a Cristiano Ronaldo, ha lasciato la grandezza nel cassetto dei rimpianti. E anche oggi, che ha preso confidenza con il mondo del cinema a luci rosse, quando riavvolge il nastro dei ricordi prova la stessa stretta al cuore. Eppure "Ronny" di lui diceva: "Voi parlate di me ma non avete visto Fabio cosa sa fare". Non aveva la testa, come si dice in gergo, e s'è buttato via.

Quando era un giovanotto di belle speranze ha condiviso con CR7 la "fame" che ti morde lo stomaco e ti porta a rovistare tra gli avanzi di un ristorante, delle cibarie invendute e messe da parte, pur di mettere qualcosa tra i denti. Con Paim la vita è stata spietata: mentre il suo compagno allo Sporting è cresciuto a dismisura, fino a diventare uno dei campioni più ricchi, forti e premiati al mondo, lui ha conosciuto delusione, rabbia, cattive e pericolose amicizie che lo hanno messo nei guai, mandando a monte la sua carriera. Nel 2008 il Chelsea lo aveva voluto a Londra ma quella fu solo una delle tante opportunità gettate alle ortiche.

Oggi 36enne, ritiratosi dal calcio giocato dal 2018, quando indossava la maglia del Leixões, l'ex esterno era (ed è) fermamente convinto di essere "migliore di ben più illustri colleghi come Cristiano Ronaldo" o Messi. La sua storia è una delle tante che si perde nei mille rivoli del calcio, dietro le quinte di un mondo in cui non basta solo saper giocare per ritagliarsi una strada.

Cosa fa oggi Paim? È stato lui stesso a parlarne in una conversazione molto particolare con lo youtuber, Tiago Paiva. "Vorrei partecipare a un film porno. Dico davvero, realizzerei i miei sogni. Non ho una ragazza, sono single". Detto, fatto… il suo ospite gli ha fatto una sorpresa affiancandolo all'attrice di film per adulti, Diana Melancia: "Diana è qui per invitarti. Un video con lei sarebbe il più visto nel paese". E qualcosa è successo, come si evince a alcuni post condivisi su Instagram dall'ex calciatore.

"Ci sono giorni in cui torniamo ad essere come i bambini per la prima volta in un parco divertimenti. Quel bagliore negli occhi, l'eccitazione e l'entusiasmo di essere in un posto nuovo per la prima volta. È quello che ho provato in un giorno che rimarrà per sempre nelle mie storie migliori".

Messaggio eloquente scritto a margine di una foto in cui è sdraiato e coccolato su un lettino. Possibile che abbia trovato finalmente la sua strada dopo l'arresto nel 2019 per possesso di cocaina? Sembra di sì alla luce di un altro post in cui conferma che il grande passo è stato fatto: "Oggi è stato il giorno delle registrazioni di altissimo livello!! ️ Grande squadra, siete curiosi di vedere questo episodio? Iscrivetevi al canale e non perdete nessun contenuto, grazie a tutti per il supporto".

Il momento più buio, quello del carcere, è alle spalle, appartiene al passato che ha già pagato. "Il carcere è stato molto duro, sia per me sia per la mia famiglia – ha spiegato Paim -. Non potevo continuare ad avere quello stile di vita. Quando avevo fama, soldi e feste, pensavo che fosse la felicità, ma non è così. E ora sono più felice con meno".