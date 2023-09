Fabbian fa gioire il Bologna nel finale contro il Cagliari. Il Frosinone ferma l’Udinese sullo 0-0 Il Bologna batte 2-1 il Cagliari grazie a un gol di Fabbian nel finale. Non va oltre il pari invece l’Udinese fermata sullo 0-0 in casa contro il Frosinone di Di Francesco.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Bologna batte 2-1 il Cagliari grazie a un gol di Fabbian nel finale. E pensare che la squadra di Ranieri era passata in vantaggio per prima con Luvumbo prima del pareggio firmato da Zirkzee. A una manciata di minuti dal termine però è l'ex Reggina a regalare i 3 punti a Thiago Motta. Non va oltre il pari invece l'Udinese in casa contro il Frosinone. Annullato per i friulani un rigore dal VAR e un gol sempre dopo la review.

Il gol di Fabbian su papera di Radunovic.

Bologna-Cagliari decisa da un gol di Fabbain

La sfida del Dall'Ara inizia subito bene per i padroni di casa che si sono dimostrati molto più dinamici con Karlsson e Zirkzee vicini al gol. Il Cagliari con il passare dei minuti ha però preso coraggio prendendo campo e trovando infatti poco dopo il 20′ il gol con l'acuto di Luvumbo, bravo a evitare l'anticipo di Beukema e a battere Skorupski di sinistro. Con il vantaggio i sardi hanno abbassato il baricentro mettendo spesso in difficoltà gli emiliani che comunque sono stati pericolosi al 30′ con il doppio miracolo di Radunovic a evitare il pareggio. Nel secondo tempo la squadra di Thiago Motta però trova subito il pareggio ad opera di Zirkzee oro che sfrutta al meglio l'azione di Kristiansen.

Il terzino pesca bene l'ex Parma con un pallone rasoterra in area, la girata mancina di prima intenzione è potente e batte Radunovic sul suo palo. A quindici minuti dalla fine Orsato fischia un calcio di rigore per il Bologna per fallo di mano di Di Pardo su cross di Kristiansen. Dal dischetto però Orsilini colpisce la traversa. Nel finale, quando tutto sembrava andare verso il pareggio, Fabbian trova il gol sfruttando la papera di Radunovic e mettere in rete la rete del definitivo 2-1. La conclusione di Kristiansen non viene bloccata dal portiere del Cagliari che permette così al fantasista dell'Inter, lo scorso anno alla Reggina, di segnare il suo primo gol.

Lucca in azione contro il Frosinone.

Udinese-Frosinone non va oltre lo 0-0

Dopo 47 minuti di gioco, è terminato 0-0 il primo tempo di Udinese-Frosinone che però non ha presentato grossissime azioni gol. Occasioni da una parte e dall'altra, con gli uomini di Di Francesco che nel complesso si sono resi più pericolosi. Ma nel secondo tempo succede qualcosina in più. L'arbitro assegna calcio di rigore per l'Udinese: Lucca va via di fisico sulla sinistra ed entra in area. Corpo a corpo con Monterisi che si aggrappa all'attaccante. Per Guida è penalty.

Il direttore di gara va a rivedere il contatto al monitor dove si vede come sia l'attaccante di casa a commettere fallo ai danni del difensore revocando di fatto il rigore. Scossone per la squadra di Sottil che si sveglia trovando subito dopo il vantaggio. Il gol dei padroni di casa viene però annullato. Sul cross di Thauvin si avventa Romagnoli che con il ginocchio sinistro la mette alle spalle del suo portiere Turati per il classico autogol. Il pallone era però uscito sul cross del francese. Di fatto la partita non vive altri scossoni e finisce sullo 0-0 con i fischi della Dacia Arena.