Euro 2020 si disputerà la prossima estate, con un anno di ritardo. La pandemia aveva provocato il rinvio della manifestazione, che dovrebbe disputarsi in dodici paesi diversi. I problemi sanitari non sono finiti e la Uefa sta cercando di trovare una soluzione. L'Inghilterra nei giorni scorsi si è candidata per l'organizzazione dell'intera manifestazione, in quel paese già a maggio, cioè sul finire della Premier League, gli stadi saranno aperti al pubblico. Ora secondo quanto riferisce la BBC, anche se l'Europeo si terrà in Gran Bretagna potrebbero essere depennate dall'elenco delle dodici sedi anche le città di Glasgow e di Dublino.

Hampden Park e l'Aviva Stadium

La Uefa ha chiesto a ognuno dei dodici Paesi che devono ospitare gli incontri di presentare entro il 7 aprile il proprio piano organizzativo. Scozia e Irlanda non hanno fornito le garanzie richieste e la Uefa starebbe pensando di rinunciare agli impianti di Glasgow, l'Hampden Park, e l'Aviva Stadium di Dublino. Nei prossimi giorni ci sarà un'accelerata e si capirà qual è il destino di queste due città.

Le partite in programma in Scozia e in Irlanda di Euro 2020

Nel mitico Hampden Park sono in programma tre partite della fase a gironi, e in quello stadio giocherà due partite proprio la Scozia (contro Croazia e Repubblica Ceca) e un match tra croati e cechi, oltre a una gara degli ottavi di finale. Pure a Dublino si terranno tre partite della fase a gironi (con protagoniste Svezia, Polonia e Slovacchia, sfidanti della Spagna) e anche una partita degli ottavi di finale. L'Inghilterra potrebbe giocare l'ottavo in programma in Irlanda, la Spagna invece quello in terra di Scozia.