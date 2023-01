Esulta provocando i suoi vecchi tifosi sotto la curva: al fischio finale scatta la rissa Caos in Inghilterra in occasione della Coppa di Lega, con rissa finale tra Nottingham e Wolverhampton a causa di un’esultanza speciale, sgradita.

A cura di Marco Beltrami

C'è chi sceglie di non esultare in caso di gol contro la sua ex squadra, e chi invece (pochi) dimentica in fretta il suo passato. In questa seconda categoria rientra sicuramente Morgan Gibbs-White, che non solo ha dimostrato di essere concentrato sul presente ma ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di quelli che fino a pochi mesi fa erano i suoi tifosi, scatenando di fatto un vero e proprio parapiglia in campo. La cornice è stata quella della Coppa di Lega inglese, nota anche come Carabao Cup, e il match dei quarti di finale tra il Nottingham Forest e il Wolverhampton.

Una sfida molto intensa che dopo l'1-1 al termine dei tempi regolamentari e supplementari, si è trascinata ai rigori dove ad avere la meglio sono stati i giocatori biancorossi che ora affronteranno in semifinale il Manchester United. Morgan Gibbs-White, grande ex della partita, ha vissuto una serata speciale. Il centrocampista classe 2000 che ha conquistato la ribalta recentemente per lo sfottò della fidanzata sul cubo di Rubik, dopo essere cresciuto nei Wolves, con cui ha esordito anche tra i professionisti, nella scorsa estate è stato ceduto a titolo definitivo al Nottingham, per circa 25 milioni di sterline. A quanto pare l'ex nazionale giovanile inglese, aveva il dente avvelenato e lo ha dimostrato in occasione della sua esultanza.

Anche lui ha preso parte alla girandola dei rigori, e dopo aver realizzato il suo gol si è lasciato andare ad un gesto che non è passato inosservato. Si è portato entrambe le mani alle orecchie, tappandosele con gli indici sotto la curva dei sostenitori ospiti. Benzina sul fuoco per il popolo Wolves che si è ulteriormente infuriato ricoprendolo di insulti.

La cosa non è finita lì, visto che alcuni suoi compagni hanno deciso di emularlo. In primis il portiere Henderson, protagonista con due rigori parati, che dopo la vittoria dei suoi si è letteralmente scatenato. Una situazione che non è piaciuta non solo ai sostenitori ospiti, ma anche ai giocatori del Wolverhampton che dopo il fischio finale hanno cercato la vendetta per un'esultanza considerata irrispettosa.

In campo si è scatenato il parapiglia, con tanto di rissa che solo l'intervento degli steward, e delle panchine ha impedito degenerasse. Scatenato e infuriato Toti che ha cercato di vendicarsi contro Gibbs-White. Solo dopo diversi minuti di caos totale, la situazione è rientrata con gli addetti ai lavori costretti agli straordinari. Un epilogo che ha rovinato una serata di grande intensità ed emozioni.