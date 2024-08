video suggerito

Espulsione lampo per Advincula dopo 9 secondi di Cruzeiro-Boca Juniors: fallo killer impressionante Nel ritorno degli ottavi di finale della Copa Sudamericana, il difensore peruviano del Boca Juniors, Luis Advincula è stato espulso dopo soli 9 secondi gioco dopo una folle entrata, scomposta e violenta sulla caviglia di Lucas Romero. Argentini costretti a giocare in inferiorità numerica ed eliminati ai calci di rigore dal Cruzeiro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

È durata solamente 9 secondi la partita del giocatore peruviano Luis Advincula del Boca Juniors, con il terzino che si è visto espellere dall'arbitro colombiano Roldan che non ha esitato ad estrarre il cartellino rosso. Il fatto è accaduto durante il match di ritorno nella Copa Sudamericana tra Cruzeiro e Boca Juniors con gli argentini ridotti in 10 per tutta la gara persa poi ai calci di rigore.

Il fallo killer di Advincula sulla caviglia di Lucas Romero

Nemmeno il tempo di rompere il fiato e Luis Advincula si è ritrovato negli spogliatoi dello stadio Mineirao di Belo Horizonte, costretto ad abbandonare immediatamente il campo di gioco dopo la devastante entrata in scivolata sulla gamba di Lucas Romero. Un intervento scomposto e violento che è costato al difensore peruviano un'espulsione diretta, dopo soli nove secondi di gioco. Il direttore di gara non si è lasciato intimorire e ha estratto immediatamente il cartellino rosso mentre Advincula provava a discolparsi: il Boca Juniors ha dovuto disputare l'intero incontro in 10 contro 11, riuscendo a trascinare il Cruzeiro ai calci di rigore, dove però è stato eliminato.

La sfida di Copa Sudamericana Cruzeiro-Boca Juniors vinta dai brasiliani

Decisivo l'intervento dell'arbitro con gli argentini di Martinez che si sono ritrovati subito in grave difficoltà. C'era da difendere l'1-0 rimediato nel match d'andata ma ben preso il Mineirao si è trasformato in una bolgia infernale, trascinando il Cruzeiro nell'impresa: capovolta la sconfitta grazie ai gol nel primo tempo di Matheus Henrique e Wallas, i brasiliani hanno dovuto subire la rete del 2-1 nel recupero del primo tempo. La ripresa non ha visto ulteriori sussulti con le due squadre costrette ai calci di rigore per approdare ai quarti della Copa: a festeggiare, il Cruzeiro perfetto dal dischetto con l'errore fatale arrivato al quinto penalty sbagliato da Miguel Merentiel. Adesso per il club brasiliano la sfida contro i paraguaiani del Libertad.