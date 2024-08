video suggerito

Espulsione di Rice in Arsenal-Brighton: furia feroce dei tifosi Gunners, ma il replay lo inchioda Episodio a dir poco controverso durante il match di Premier tra Arsenal e Brighton: a inizio ripresa i Gunners restano in 10 per il secondo giallo a Rice. In diretta sembra un clamoroso errore arbitrale, che scatena la furia dei tifosi, ma la moviola smaschera il comportamento antisportivo del giocatore di Arteta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Episodio a dir poco controverso durante Arsenal-Brighton giocata oggi pomeriggio in Premier League e conclusasi sull'1-1, quando sull'1-0 dei padroni di casa Declan Rice si è visto rifilare il secondo cartellino giallo. Una espulsione che costa carissima alla squadra di Arteta poco dopo raggiunta dagli ospiti. Ma è proprio l'espulsione a essere al centro di feroci proteste da parte del popolo Arsenal riversatosi sui social scatenando la propria rabbia per una decisione che appare assurda e immotivata. Ma i replay inchiodano Rice: è lui che si macchia di un comportamento antisportivo che non si era visto in diretta.

Lo scontro Veltman-Rice: l'espulsione svelata dalla moviola

Veltam e Rice sono stati protagonisti della prima parte della sfida tra Arsenal e Brighton con la partita del giocatore Gunners conclusasi al 49′, quando ha ricevuto il secondo cartellino giallo, decisivo per allontanarlo dal campo. Un momento controverso, in cui apparentemente l'arbitro Kavanagh ha sbagliato tutto espellendo il giocatore sbagliato: in tempo reale, infatti, dopo un corpo a corpo di gioco sembra proprio il giocatore del Brighton calciare da dietro senza motivo Rice, senza ricevere alcuna sanzione.

Ma è la moviola a dare ragione all'arbitro grazie alla moviola che svela il gesto antisportivo di Rice: Kavanagh fischi fallo a favore di Veltman che prova immediatamente a rimettere la palla in gioco quando l'avversario gliela tocca quanto basta perché fallisca il colpo, finendo per calciarlo malamente.

La spiegazione ufficiale della Premier League

Successivamente all'espulsione, la stessa Premier League ha fornito una spiegazione ufficiale per il cartellino giallo (il secondo) Declan Rice dopo il corpo a corpo con Veltman. Lo si deduce dall'account social media del Premier League Match Centre che segue e spiega le decisioni arbitrali: "#ARSBHA – 48′. L'arbitro ha emesso un secondo cartellino giallo a Declan Rice per aver ritardato la ripresa."

A conferma della decisione, corretta anche se al limite del regolamento, anche i cronisti inizialmente anche loro "beffati" in tempo reale da quanto accaduto in pochissimi secondi. Anche Alex Howell della BBC ha provato a spiegare cercando di lenire la furia dei tifosi Gunners: "Allo stadio, il cartellino rosso per Rice è stato l'ultimo risultato che i tifosi pensavano potesse arrivare. Chiedevano che Veltman venisse punito per aver calciato Rice e non la palla. È stato solo il replay che mostra come Rice abbia allontanato la palla e che l'arbitro abbia preso la decisione giusta"

Le feroci polemiche social dei tifosi Arsenal dopo il rosso a Rice

Si è scatenata l'ondata di sdegno e rabbia dei tifosi Arsenal sui social a pochi istanti dall'espulsione di Rice e non si è placata nemmeno dopo i replay mostrati a tutti. "È assolutamente scandaloso da parte dell'arbitro" il commento più diffuso insieme ad un altro che parla di "peggiore decisione di sempre presa da un arbitro in Premier".

Poi, anche davanti alla moviola rivelatrice, la furia non si è placata ma è stata indirizzata sulla eventuale "incoerenza" del direttore di gara, reo di essere stato assolutamente fiscale nell'occasione, pur avendo sorvolato su altri episodi.