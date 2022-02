Esplosioni nel centro di Abu Dhabi, paura per le squadre che partecipano al Mondiale per Club Nelle scorse ore si sono verificate due esplosioni in una delle strade principali di Abu Dhabi, città che sta ospitando il Mondiale per Club FIFA.

A cura di Vito Lamorte

Non tutti gli appassionati di calcio se ne saranno accorti ma in questi giorni si sta disputando il Mondiale per Club 2021 ad Abu Dhabi e sabato 12 febbraio 2022 si terrà la finale tra il Chelsea, campione d'Europa; e il Palmeiras, campione dell'America Latina. La manifestazione della FIFA è passata un po' in sordina ma chi vincerà tra gli inglesi e i brasiliani si aggiudicherà il titolo di campione del mondo.

Le scorse ore, però, non sono state molto tranquille ad Abu Dhabi, visto che si sono verificate due esplosioni in una delle strade principali della città che hanno creato un certo clima di paura tra le delegazioni che si stanno giocando la fase finale del torneo. Mentre la serata scorreva tranquilla e la città viveva la sua routine si è sentito un boato, che ha provocato un incendio in un edificio nella zona centrale e ha subito fatto preoccupare le persone in strada. Le autorità locali hanno subito fatto sapere che la situazione era sotto controllo. Non c'è stato nessun ferito. L'origine delle due forti esplosioni è ancora sconosciuta, anche se le prime comunicazioni hanno subito fatto riferimento ad una fuga di gas.

Nelle ore successive l'Ambasciata degli Stati Uniti ad Abu Dhabi ha avvertito i cittadini americani in città di "un possibile attacco missilistico o con droni verificatosi su Abu Dhabi": parole che non hanno trovato approfondimenti nelle ore successive ma che hanno lasciato un po' spiazzati.

L'incidente arriva dopo che il gruppo armato Houthi dello Yemen ha lanciato diversi attacchi contro Abu Dhabi, incluso un attacco del 17 gennaio che ha ucciso tre persone e ne ha ferite sei. Nessuno ha rivendicato la responsabilità dell'esplosione di mercoledì, almeno fino a questo momento, e la pista che molti stanno battendo è quella dell'esplosione di una bombola di gas.

L'edificio di Hamdan Street, colpito dall'esplosione, si trova a circa 6 km dallo stadio Al Nahyan, che sta ospitando le partite del Mondiale per Club. La delegazione che più ha risentito dell'accaduto è quella del Palmeiras, visto che il suo albergo è molto vicino all'edificio dove si è verificato l'incidente. Sabato alle ore 17.30 si affronteranno proprio il club brasiliano e Chelsea per contendersi lo scettro di campione del mondo per club.