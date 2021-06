Alla vigilia della partita degli ottavi di finale tra Galles e Danimarca, il portiere dei danesi Kasper Schmeichel ha rivelato che, non appena è uscito dall'ospedale, Christian Eriksen è andato a far visita ai suoi compagni di nazionale, e ha regalato così un enorme sollievo a tutti: "Vederlo era importante, dovevamo cancellare l'ultima immagine che avevamo di lui in campo".

La Danimarca ha vissuto in quella indimenticabile partita con la Finlandia momenti durissimi, poi pian piano si è capito che il peggio era alle spalle. I calciatori hanno ripreso ad allenarsi e poi a giocare pensando a Christian Eriksen, che dopo essere stato operato è stato poi dimesso dall'ospedale e da casa ha visto i suoi compagni e amici giocare una splendida partita con il Belgio (persa 1-2) e poi rifilando il poker alla Russia hanno ottenuto la qualificazione per gli ottavi. Parlando alla CNN, il portiere del Leicester ha detto:

Penso che la cosa più importante per noi fosse sapere che Christian stava bene. È stato bello vederlo, è venuto al campo quando è uscito dall'ospedale e questo ha aiutato molti ragazzi. Vederlo nella vita reale e vedere che stava bene è stato davvero importante, e ci ha dato lo spazio per concentrarci sulla partita. Abbiamo giocato con libertà e abbiamo giocato con un'identità che era qualcosa di cui abbiamo discusso per molto, molto tempo e sono davvero, davvero orgoglioso di tutti.

Anche se non è in campo, Eriksen dunque resta sempre determinante. Il centrocampista con la sua presenza è riuscita a rasserenare i compagni di squadra che ora proveranno a dedicargli un'altra grande vittoria, che darebbe alla Danimarca l'accesso ai quarti degli Europei.