Endrick segna il primo gol al Bernabeu con il Brasile e incanta Florentino Perez: "Ti aspettiamo" Il presidente del Real Madrid ha chiesto di incontrare Endrick dopo la partita giocata contro la Spagna al Bernabeu: gli ha ricordato cosa succederà a luglio.

A cura di Ada Cotugno

Il battesimo del Bernabeu non poteva andare meglio per il giovane Endrick: il primo gol in quello stadio, che presto sarà casa sua, non è arrivato con la maglia del Real Madrid ma con quella del Brasile nello spettacolare 3-3 contro la Spagna. È stato il modo migliore di presentarsi nella sua futura città che lo aspetta con grande ansia da almeno due anni. Dopo la partita c'è stata anche la benedizione di Florentino Perez che non vede l'ora di avere nella sua squadra uno dei talenti più brillanti del calcio mondiale.

Gli è bastato soltanto un tempo per lasciare il segno contro la Roja con il gol del momentaneo 2-2, segnato appena cinque minuti dopo il suo ingresso in campo avvenuto all'intervallo. Il sinistro al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo avrà fatto dispiacere un po' i tifosi spagnoli, ma in casa Real Madrid tutti si sono sfregati le mani per il gioiellino che presto avranno a disposizione. Personalità da vendere, attitudine da grande anche in una nazionale piena di fenomeni (e futuri compagni di squadra), ma soprattutto tanto coraggio di brillare anche nei palcoscenici più importanti.

Alla fine della partita i Blancos del Brasile, Vinicius e Rodrygo, hanno accompagnato Endrick nella pancia del Bernabeu facendo da cicerone al giovane che a partire dal prossimo luglio si stabilirà in Spagna. Lì, all'ingresso degli spogliatoi, hanno incontrato il presidente Florentino Perez (che ha chiesto la riunione come favore personale al presidente della federazione brasiliana) che non si è lasciato sfuggire l'occasione per complimentarsi con il brasiliano e accoglierlo nella sua famiglia.

Il profilo ufficiale dei Verdeoro ha pubblicato le immagini dell'incontro. Il numero uno del club spagnolo si è avvicinato a Endrick per congratularsi e scambiare poche battute, ricordando il trasferimento che sarà effettivo il prossimo luglio: "Ti aspettiamo qui". Poi ha salutato Rodrygo e gli ha chiesto la maglia della nazionale come ricordo, prontamente accontentato dal suo giocatore che gliel'ha ceduta molto volentieri.