video suggerito

Emerson Royal fa un’entrata folle su Jovic in allenamento: rischia di fargli davvero male Durante un torello in allenamento Emerson Royal fa un’entrataccia a piedi uniti su Jovic: il serbo si cade a terra dolorante, ma Conceiçao può tirare un sospiro di sollievo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emerson Royal ha rischiato di far arrabbiare davvero Conceiçao nell'allenamento del Milan di oggi: i rossoneri erano riuniti a Milanello per l'ultimo test prima della partita di Champions League contro il Girona, quando il brasiliano all'improvviso ha rischiato seriamente di far infortunare un suo compagno. Un gesto sicuramente non volontario ma che rischiava di procurare alla squadra un'alta tegola oltre a quelle che già ci sono per infortunio.

Come riportato da alcuni video della sessione di allenamento si vede il terzino che durante un torello fa un'entrata davvero brutta su Jovic che si accascia a terra dolorante e viene soccorso dagli altri presenti, preoccupati per le sue condizioni fisiche in vista della partita di domani.

L'entrataccia di Emerson Royal in allenamento

Il Milan vuole provare a conquistare il passaggio agli ottavi di finale della Champions League senza passare dai playoff e per questo sta preparando al meglio la sfida al Girona. Ma nell'ultimo allenamento Conceiçao è arrivato a un soffio dall'avere un nuovo infortunato, in una situazione che è già abbastanza difficile: colpa di Emerson Royal che durante un torello non ha dosato bene la forza di un suo intervento.

La squadra era radunata in cerchio e a un certo punto il brasiliano è entrato a piedi uniti su Jovic, facendogli male. Il serbo è caduto ed è rimasto a terra qualche istante tenendosi la caviglia, mentre i compagni di squadra si sono avvicinati per assicurarsi che non si trattasse di nulla di grave. Nessun allarme a Milanello, ma solo un grande spavento per l'allenatore che ha già gli uomini contati per la partita. Emerson Royal è anche al centro delle discussioni di mercato, con il possibile ritorno in Premier League al Fulham dopo sei mesi al Milan in cui non ha pienamente convinto.