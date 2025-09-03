Edson Pixe è morto dopo aver parato un rigore: la festa sportiva si trasforma in un dramma

Una festa sportiva si è trasformata in tragedia in Brasile. In occasione di una partita di futsal valida per i Jogos da Semana da Pátria de 2025, evento che si svolge in concomitanza con la Settimana della Patria in vista del giorno dell'Indipendenza del Brasile, il 7 settembre, un portiere è deceduto in campo. Si tratta dell’estremo difensore Édson, conosciuto anche come Pixé.

Il giocatore stava disputando un match nel comune di Augusto Corrêa, nel nord-est del Pará, ed era impegnato nei calci di rigore. Durante un penalty, il portiere si è tuffato alla sua destra ed è riuscito a respingere il tiro, fermando la palla anche con l’aiuto del petto. Subito dopo è stato festeggiato dai compagni. Rialzatosi, Pixé si è diretto verso il centro del campo, dove lo attendeva un altro compagno di squadra.

Qui, però, all’improvviso Édson si è accasciato, crollando di fatto tra le braccia del compagno. Immediata la richiesta di aiuto da parte di tutti i presenti. Prima le cure di emergenza all’interno del palazzetto dello sport, poi il trasporto all’ospedale locale. Purtroppo non c’è stato nulla da fare: il malore si è rivelato fatale. Secondo la stampa brasiliana, la causa del decesso non è stata ancora resa pubblica.

Tutte le partite sono state sospese per un giorno e il torneo, insieme alle celebrazioni, riprenderà dopo 24 ore. La Federazione Paraense di Futsal (FEFUSPA) ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del portiere, sottolineandone non solo le qualità sportive ma anche quelle umane.

Nella nota ufficiale, l’organismo ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutto l’ambiente del futsal. Questo il testo integrale del comunicato:

"Con immenso dolore abbiamo ricevuto la notizia della scomparsa di Antônio Edson dos Santos Sousa, atleta che ha segnato il suo percorso con dedizione, talento e spirito di squadra. La sua presenza sarà sempre ricordata dentro e fuori dal campo, non solo per il giocatore esemplare che è stato, ma anche per la persona speciale che sapeva conquistare tutti. In questo momento di sofferenza, esprimiamo i nostri più sinceri sentimenti ai familiari, agli amici e a tutta la comunità sportiva. Che possano trovare conforto nei bei ricordi e nella certezza che Antônio Edson lascia un’eredità di ispirazione e passione per il futsal".