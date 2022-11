Ecuador-Senegal ai Mondiali 2022, dove vederla in TV e streaming: orario, canale Rai e formazioni Ecuador-Senegal è una partita valida per il 3° turno del Gruppo A, in programma oggi alle 16:00. Partita chesarà in diretta TV su Rai Sport e in streaming su RaiPlay. Per i sudamericani basterà un pareggio per qualificarsi agli ottavi di finale.

A cura di Alessio Pediglieri

Ecuador-Senegal è una partita valida per i Mondiali in Qatar del Gruppo A e apre le sfide per il 3° turno della Fase a Gironi. Partita in programma oggi, martedì 29 novembre, alle 16:00, in diretta come sempre sia in TV sia in streaming sulla Rai.

Una partita che sarà determinante per decidere le qualificate agli ottavi di finale alla Coppa del Mondo in un Gruppo dove solamente il Qatar ha già salutato ogni possibilità di superare il turno. Olanda, Ecuador e Senegal sono tutte in piena corsa con i sudamericani a punti (insieme agli Orange) e le aquile a 3 punti. Dunque, una sfida diretta che non ammetterà ulteriori passi falsi e che si giocherà in contemporanea a Olanda-Qatar per stabilire la classifica finale e i primi verdetti.

Le probabili formazioni di Ecuador-Senegal. L'Eucador ha la possibilità di gestire il match con due risultati utili su tre, ma potrebbe fare a meno del suo uomo più importante, ovvero Valencia, uscito malconcio dall'ultima partita in cui è stato ammonito (e squalificato contro il Senegal) Mendez. Per Cissè unico obiettivo vincere e scavalcare l'Ecuador in classifica per preendersi un posto agli ottavi: formazione confermata e senza cambi rispetto a quella che ha vinto facilmente sul Qatar.

ECUADOR (3-4-3) Galindez; Porozo, Torres, Hincapie; Preciado, Gruezo, Caicedo, Estupinan; Plata, Estrada, Valencia.

SENEGAL (4-2-2-2): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; I. Gueye, N. Mendy; Diatta, I. Sarr; Diedhiou, Dia.

Le probabili formazioni di Ecuador-Senegal ai Mondiali Qatar 2022

Dove vedere Ecuador-Senegal in diretta TV e in streaming sulla Rai

Ecuador-Senegal si gioca alle 16:00 di oggi e rappresenta la terza partita del Gruppo A, in contemporanea con Olanda-Qatar. La gara sarà visibile in chiaro e senza costi aggiunti sul Digitale Terrestre su Rai Sport + HD, canale 58. Si può vedere Ecuador-Senegal in diretta streaming? La risposta è sì, sempre grazie al servizio offerto dalla Rai. Ci si può collegare direttamente alla piattaforma RaiPlay oppure scaricare l'applicazione dedicata per seguire tutte le partite in esclusiva senza costi aggiuntivi.

Mondiali 2022, la classifica di Ecuador e Senegal nel gruppo A

Ecuador e Senegal si giocano l'accesso agli ottavi all'ultima giornata in una sfida decisiva per delineare una classifica cortissima a tre con il solo Qatar già escluso dai giochi. L'Olanda e l'Ecuador comandano a 4 punti, il Senegal segue a 3.