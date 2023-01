È morto Ernesto Castano, campione d’Europa con la Nazionale nel ’68 e capitano della Juve È morto all’età di 83 anni Ernesto Castano, difensore Campione d’Europa con la Nazionale nel 1968 e capitano della Juventus. La FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare in occasione delle gare di campionato in programma nel fine settimana.

A cura di Vito Lamorte

È morto all’età di 83 anni Ernesto Castano, difensore campione d’Europa con la Nazionale Italiana nel 1968 e capitano della Juventus. Per ricordarlo la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare in occasione delle gare di campionato in programma nel fine settimana.

Esordì giovanissimo in bianconero sotto la raccomandazione dal compagno di squadra Rino Ferrario che andò dall'allenatore e gli disse: "Questo ragazzo di 19 anni è più forte di me. Bene, mister, ma quand'è che lo fa giocare al posto mio?". Da lì partì la sua avventura con la Vecchia Signora di ben dodici stagioni, condite da 3 Scudetti e altrettante Coppe Italia vinte: indossò la fascia di capitano in occasione dello tricolore al quale Castano era più legato, ovvero quello del 1967 vinto battendo la Grande Inter di Angelo Moratti.

Fece parte della cosiddetta "Juventus del Dottore", ovvero sotto la presidenza di Umberto Agnelli, che lo aveva pescato nel Legnano. A credere in lui era stato soprattuto Renato Cesarini che, si racconta, affrontò così Umberto Agnelli in merito alle capacità di Castano: "Scommettiamo quell’orologio che ha sul braccio che quel ragazzo là alla prima convocazione in azzurro, esordisce?". L'orologio passò di polso dell'uomo al quale è stato che ‘diede il nome ad un pezzo di tempo‘.

Ernesto Castano vestì per sette volta la maglia azzurra della Nazionale, tre delle quali nei quarti, nelle semifinali e nella finale del campionato europeo del 1968 che vinse la selezione allenata da Ferruccio Valcareggi.

Una formazione dell’Italia del 1968: Dino Zoff, Aristide Guarneri, Ernesto Castano, Giorgio Ferrini, Giacinto Facchetti, Pierino Prati, Gianni Rivera, Angelo Domenghini, Antonio Juliano, Sandro Mazzola e Tarcisio Burgnich.

Oltre alla maglia della Juventus vestì anche quelle del Legnano, della Triestina e del Vicenza.

Le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina: "È un altro doloroso lutto per il calcio italiano ha avuto il merito di modernizzare il ruolo di difensore centrale ed è stato protagonista dell’Italia del ’68, che ha riacceso nel Paese la passione per la Nazionale. Anche per questo gli saremo sempre grati, Castano Azzurro per sempre".