Dzeko mostra le conseguenze del brutto fallo, è sfigurato: Balotelli e Nainggolan non resistono Edin Dzeko sfigurato da un intervento pericoloso di Popescu mostra i segni sui social. Arrivano i commenti ironici di tanti suoi ex compagni.

A cura di Marco Beltrami

Non c'è pace per Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco sembra avere un conto aperto con la sfortuna e continua ad essere vittima di infortuni. Questa volta l'ex attaccante della Roma, attualmente al Fenerbahce, ha rimediato una brutta botta in pieno volto. Un calcio da parte di un difensore della Romania, gli ha causato una frattura al naso. Una situazione presa con filosofia dal 39enne che ha postato le immagini sui social, ricevendo i commenti dei suoi colleghi, tra questi anche Mario Balotelli. In tanti ci hanno scherzato su.

Edin Dzeko mostra i segni dell'infortunio al naso dopo Romania-Bosnia

Oltre ad avere un corposo taglio sul sopracciglio, ricucito con diversi punti, e una mano fasciata ora Dzeko ha anche il naso gonfio e incerottato. Una situazione figlia del calcione ricevuto da Popescu durante l'incontro tra la sua Bosnia e la nazionale rumena a Bucarest. Grande apprensione per le condizioni dell'esperto centravanti che è stato costretto ad uscire dal campo: si è subito capito che ad aver avuto la peggio è stato il setto nasale.

I commenti dei calciatori all'infortunio grave di Dzeko

Un'ipotesi confermata poi dalle foto caricate dal giocatore sui social, con la didascalia "tutto o niente". Nella prima si può vedere Dzeko con il naso tumefatto e incerottato, e gli occhi gonfi. Una prova di quanto Edin dia tutto per la sua rappresentativa, anche a costo di rimediare gravi infortuni. Tanta solidarietà per lui, da parte dei compagni di nazionale e da tanti calciatori che hanno condiviso il campo con la sua stessa maglia.

Tra questi anche Radja Nainggolan, altra vecchia conoscenza della Roma e del calcio italiano che ci ha scherzato su: "Stai benissimo". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Mario Balotelli che ha giocato con Edin Dzeko al Manchester City: "Sei bellissimo così". Insomma tanti sorrisi per cercare di risollevare l'umore del giocatore. E c'è stato anche chi non ha capito quanto accaduto a Dzeko, come Grafite che giocava con lui al Wolfsburg: "Cosa hai fatto fratello? Hai combattuto nell'UFC? Guarisci presto".