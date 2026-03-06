Dybala si opera al ginocchio, una mazzata per la Roma: in clinica si è presentato anche Totti

Paulo Dybala si sta sottoponendo all'operazione al ginocchio che anche nella giornata in allenamento gli ha dato subito fastidio. Si tratta di un intervento mininvasivo di artroscopia esplorativa che farà luce sulle cause dei problemi del giocatore al ginocchio. Solo in un secondo momento poi si capirà l’evoluzione della vicenda e i conseguenti tempi di recupero. L'argentino dovrebbe restare fermo un mese, forse anche meno, in tempo almeno per giocare le ultime e decisive partite della stagione. Il giocatore si è arreso dopo l'ennesimo problema accusato in campo dando il via libera all'intervento chirurgico di cui già si era ipotizzato qualche mese fa.

Negli ultimi giorni Dybala si era sottoposto a tante ecografie e risonanze per via di questo dolore persistente. L'intervento è per capire così dall'interno cosa si riesca a vedere nel ginocchio del giocatore. Un problema che gli provoca dolore soprattutto nei cambi di direzione. Come sottolinea al Gazzetta dello Sport, l'intervento si sta svolgendo questa mattina e alla clinica Villa Stuart si è presentato anche Francesco Totti che per l'occasione ha anche smentito un suo futuro ingresso nel club.

Dybala tormentato da mesi da un problema al ginocchio.

Totti, così come De Rossi quando è stato suo allenatore, è sempre stato un grande ammiratore di Dybala. Anche Gasperini più volte pubblicamente si è spinto ad esaltare l'argentino calciatore, uomo e la sua professionalità. Un giocatore che ha mostrato sempre grande dedizione e rispetto nei confronti della Roma anche se ora il suo rinnovo contrattuale sembra essere davvero difficile. Le ipotesi di uno suo ritorno in Argentina si fanno largo ormai da tempo e oggi, anche a fronte di questo problema, sarà davvero importante capire se la Roma vorrà ancora investire su Dybala specie con le cifre del suo ingaggio attuale.

In questo momento la Roma aveva fortemente bisogno di lui sia per la lotta al quarto posto, che si preannuncia molto complicata anche per via del calendario che da qui in avanti vedrà i giallorossi impegnati nei vari scontri diretti, ma anche per l'Europa League che vede la Roma anche come una delle favorite. L'obiettivo di Dybala e della Roma è dunque quello di avere a disposizione l'argentino dopo la sosta di fine marzo. Gasperini chiaramente, come ha sempre dimostrato, una volta avuto a disposizione, non ha mai rinunciato all'argentino che doveva essere il vero trascinatore dei giallorossi e che invece è incappato nell'ennesima stagione sfortunata della sua carriera.