Dybala-Juventus, quando può arrivare il rinnovo del contratto: tutti i dettagli Il rinnovo del contratto di Paulo Dybala è uno dei temi più importanti in casa Juventus. Nonostante il terzo incontro in sette giorni, non è ancora arrivata la fumata bianca e le parti si vedranno la prossima settimana per provare a chiudere la trattativa: sul piatto un contratto fino al 2025 e un ruolo di primissimo piano per la Juve che sarà ma c’è ancora distanza sull’ingaggio.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus e l'entourage di Paulo Dybala si sono incontrati per la terza in una settimana per discutere il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino, che andrà in scadenza nel giugno 2022. Anche quest'ultimo summit non ha portato alla fumata bianca tanto attesa ma la volontà di andare avanti insieme c'è e le parti stanno lavorando sodo per cercare di mettere a posto tutto nel minor tempo tempo possibile.

Secondo quanto trapela le distanze, almeno per ora, restano immutate: i bianconeri offrono un contratto da 8,5 milioni di euro che con i bonus arriverebbe a 10 mentre Jorge Antun avrebbe chiesto espressamente un quadriennale con base 10 milioni per il suo assistito. La distanza è ancora piuttosto consistente e nonostante il clima di contrattazione sia piuttosto disteso c'è da evidenziare come anche il terzo incontro in meno di 10 giorni non abbia portato alla firma. Potrebbe esserci un nuovo summit in programma già per la settimana prossima: sul piatto un contratto fino al 2025 e un ruolo di primissimo piano per la Juve che sarà.

Negli incontri degli ultimi sette giorni sembra chiara volontà di proseguire insieme ma ci sono ancora delle differenze di vedute sull'ingaggio e sui bonus: per questo motivo le due parti dovranno ritrovarsi per discutere e mettere nero su bianco un accordo che sta tenendo sulle spine un'intera tifoseria. Intanto Paulo Dybala è stato convocato per l'amichevole contro l'Atalanta che i bianconeri giocheranno questa sera all'Allianz Stadium di Torino ed è concentrato esclusivamente sugli affari di campo.

La Vecchia Signora è impegnata sia nel lavoro sul rinnovo di Dybala che all'acquisto di Manuel Locatelli, che sembra essere vicino alla Juventus ma manca ancora qualche dettaglio per la chiusura. Mancano soltanto due settimane alla fine della sessione estiva ma già nei prossimi giorni sono previsti incontri per entrambe le trattative.