video suggerito

Dybala infortunato in allenamento, salta Roma-Bologna: chi potrebbe giocare al suo posto La Roma dovrà fare a meno di Dybala per la partita di campionato contro il Bologna: risentimento muscolare in allenamento per l’argentino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paulo Dybala non giocherà contro il Bologna: è la grande notizia lanciata da Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia della partita della Roma contro i rossoblu, decisiva anche per la sua permanenza in panchina. A disposizione non avrà il giocatore argentino, rimasto infortunato nel corso dell'ultimo allenamento a Trigoria.

Risentimento muscolare per Dybala

È una bruttissima notizia per la Roma, chiamata al grande riscatto dopo il pareggio deludente in Europa League: la panchina di Juric è pericolosamente in bilico e per salvarsi è necessaria la vittoria in casa contro il Bologna, un risultato che potrebbe non bastargli per allungare il futuro in giallorosso. In conferenza stampa l'allenatore si è soffermato sul tumulto delle ultime settimane e sugli aspetti da migliorare. Poi, nel punto sulla formazione, è arrivata la notizia su Dybala.

Fatale è stato l'ultimo allenamento per l'argentino: "Dybala non ci sarà perché ha sentito un fastidio. Pellegrini ancora ci devo pensare. Dybala avendo tanti infortuni a volte sente fastidi che non lo lasciano tranquillo. Non sono veri e propri infortuni. Ci ha provato ieri ma non se la sente. È successo un po' in Belgio, poi ha provato ieri ad allenarsi ma sentiva questo piccolo fastidio".

Leggi anche Morata salta Cagliari-Milan: trauma cranico dopo uno scontro con Pavlovic in allenamento

Chi giocherà al suo posto

Secondo i primi esami si tratterebbe soltanto di un risentimento muscolare che non dovrebbe creare troppi problemi alla Roma. L'argentino resterà a casa anche durante la sosta per le nazionali, dato che non è tra i convocati dell'Argentina, e potrà recuperare al meglio in vista dei prossimi impegni.

Al suo posto contro il Bologna dovrebbe scendere in campo Matias Soulé dal 1′. Il calendario dei giallorossi è insidioso: dopo la sosta affronteranno Napoli e Atalanta in campionato, intervallate dalla sfida di Europa League contro il Tottenham.