Dwayne “The Rock” Johnson e Gerry Cardinale di nuovo in affari: ma il Milan non c’entra. Per adesso Un’immagine apparsa in questi giorni sul web che ritrae Dwayne ‘The Rock’ Johnson insieme a Gerry Cardinale, patron di RedBird proprietaria del Milan, insieme ad altri magnati americani ha scatenato la curiosità di molti tifosi rossoneri. L’attore-imprenditore e Cardinale da tempo hanno tessuto importanti accordi commerciali legati allo sport e ai diritti TV e qualcuno sogna che un giorno possa entrarci anche il club milanista.

A cura di Alessio Pediglieri

Una fotografia che sta diventando virale in questi giorni sul web rischia di fare impazzire i tifosi del Milan visto che tra i presenti c'è anche il proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, sorridente e abbracciato ad un personaggio particolarmente amato e conosciuto nel mondo dello sport, Dwayne Johnson. I due, infatti, sono entrati in affari con The Rock che è tra i soci di RedBird per alcuni investimenti tra sport e media. Che non riguardano il Milan, almeno per il momento.

Cosa ci fanno nella stessa fotografia The Rock e il patron del Milan insieme ad altri uomini d'affari americani? Una domanda che molti tifosi rossoneri si sono posti vedendo l'azionista di maggioranza di RedBird, che ha acquistato il club dal Fondo Elliott, sorridere beatamente in ufficio in un grattacielo di Washington cercando di capire se dietro a quell'intesa si possa celare qualcosa di importante per il futuro della società meneghina. Dopotutto, la presenza del colosso americano ha permesso al club di crescere ancora negli investimenti dentro e fuori dal terreno di gioco e ultimamente altri nomi sono stati accostati ai rossoneri. Come il ritorno, sempre più atteso, di un'icona come Zlatan Ibrahimovic confermato tra le righe anche dall'ad Furlani nei giorni scorsi.

La foto che ritrae Dwayne Johnson con Gerry Cardinale al Campidoglio e che ha "ingolosito" i tifosi del Milan

L'attore, produttore e wrestler canadese, da tutti semplicemente conosciuto come The Rock si è fatto fotografare insieme a uomini politici e imprenditori lo scorso mercoledi 15 novembre, a Washington. La star di "Fast and Furious" si trovava in Campidoglio per incontrare alcuni legislatori in una serie di incontri per discutere di nuove strategie che riguardavano il reclutamento nelle Forze Armate americane ma anche della X Football League. La Xfl è una lega di football americano in cui fa parte anche il patron del Milan, Gerry Cardinale che già in estate era stato visto insieme a The Rock per altri appuntamenti di "lavoro".

Attraverso RedBird, la società che possiede il club rossonero, l'imprenditore americano ha infatti prelevato i diritti della competizione che va in scena sulle reti televisive principali americane quando la NFL è ferma. Tra i soci dell'accordo spicca la presenza di Dwayne The Rock Johnson, insieme ad un altro famoso attore, Dany Garcia, con cui Cardinale ha incontrato a Washington diversi parlamentari per discutere delle strategie che vede importantissimi accordi televisivi con ESPN e Disney. Per l'occasione è stata diffusa anche una foto, in cui sono presenti il Ceo di Fox Sports, Eric Shanks, e Burke Magness, Presidente di ESPN ma che i tifosi del Milan hanno reso virale proprio per la presenza del proprio massimo dirigente e l'iconico attore-imprenditore, sognando orizzonti ancora lontani. Per il momento.