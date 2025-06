video suggerito

Due tifosi hanno visto gratis la finale di Champions dopo 27 ore nascosti nei bagni dello stadio Due TikToker belgi sono riusciti a entrare gratis alla finale di Champions League: si sono chiusi in bagno per 27 ore appendendo dei cartelli alla porta, poi sono sbucati fuori tra i tifosi. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I biglietti per la finale di Champions League a Monaco di Baviera erano praticamente introvabili, se non a prezzi davvero altissimi, e per questo due TikToker hanno ben pensato di imbucarsi all'Allianz Arena gratis nel modo più assurdo possibile. Neal Remmerie e Senne Haverbeke sono noti tra i più giovani nel modo dei social e hanno architettato un piano bizzarro per assistere alla partita tra Inter e PSG senza sborsare nemmeno un euro: hanno passato 27 ore nascosti nei bagni dello stadio, filmando ogni loro movimento dall'ingresso nell'impianto fino all'esultanza per i gol.

I due ragazzi hanno raccontato la loro avventura a VRT News, rivelando nel dettaglio come hanno fatto a imbucarsi all'evento sportivo più importante d'Europa. È servita tanta furbizia e una buona dose di pazienza per restare nascosti e saltare fuori al momento giusto, in tempo per prendere posto sugli spalti come se fossero dei tifosi normali. Invece non avevano un biglietto per entrare e sono entrati nello stadio addirittura il giorno prima della partita.

Imbucati alla finale di Champions, il piano assurdo

Neal e Senne hanno studiato una strategia articolata e bizzarra ma che ha dato i suoi frutti. I due ragazzi si sono intrufolati nello stadio di Monaco di Baviera il giorno prima della finale di Champions League, semplicemente indossando dei giubbotti gialli di sicurezza come si vede dal video che hanno postato sui loro profili social. Poi si sono muniti di due cartelli fatti in casa che avvisavano i tifosi dei bagni fuori uso: li hanno appesi alle porte dei servizi igienici e si sono nascosti lì per 27 ore, attendendo il momento giusto per sbucare fuori.

Leggi anche Il PSG asfalta l'Inter in finale di Champions e i tifosi lasciano lo stadio Meazza prima della fine

Ognuno di loro si è nascosto in un bagno e avevano tutto il necessario per tirare avanti: "Avevamo uno zaino pieno di snack e giocavamo con i nostri telefoni per ammazzare il tempo. Le luci erano sempre accese e stare seduti era scomodo, quindi dormire era quasi impossibile. Questo ha reso le cose difficili sia fisicamente che mentalmente". I cartelli rudimentali hanno funzionato e nessuno della sicurezza ha pensato di controllare se davvero i bagni fossero fuori uso o avessero bisogno di manutenzione vista la partita imminente.

Quando lo stadio ha cominciato a popolarsi di tifosi hanno lasciato il loro nascondiglio e si sono mimetizzati tra gli spettatori che stavano raggiungendo gli spalti. Poi hanno scelto dove stare osservando bene l'ambiente circostante: "Abbiamo esaminato attentamente quale guardia di sicurezza prestasse meno attenzione. Il PSG ha vinto 5-0 e noi eravamo con i tifosi parigini. È stata la partita di calcio più bella che avessimo mai visto". La UEFA, contattata da L'Equipe che ha seguito questo strano caso, non ha rilasciato ancora nessuna dichiarazione in merito.