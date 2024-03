Dramma in Argentina, Altamirano collassa in campo con le convulsioni: Estudiantes-Boca sospesa Grande spavento durante il match del campionato argentino tra Estudiantes e Boca Juniors: il 24enne nazionale cileno Javier Altamirano è crollato sul prato strabuzzando gli occhi in preda alle convusioni. Ci sono state scene di panico, poi i soccorsi immediati e il trasporto in ospedale. Il calciatore al momento è stabile e cosciente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ancora un grande spavento durante una partita di calcio, fortunatamente senza gravi conseguenze al momento: nel corso del primo tempo della partita di campionato tra Estudiantes e Boca Juniors, il nazionale cileno Javier Altamirano è crollato sul prato strabuzzando gli occhi in preda alle convulsioni. Immediatamente due suoi compagni della squadra di La Plata, Santiago Ascacibar e Enzo Perez, si sono accorti di cosa stava accadendo, hanno protetto Altamirano e chiesto disperatamente assistenza medica, che nell'occasione è stata sollecita e provvidenziale.

Il panico si è sparso sul terreno di gioco mentre gli staff sanitari di entrambe le squadre correvano in campo, seguiti poco dopo da un'ambulanza che ha trasportato il 24enne d'urgenza al Platense Medical Center, tra le lacrime dei giocatori di casa. A quel punto la partita è stata sospesa in attesa di notizie dall'ospedale. Ci sono stati diversi minuti di incertezza, durante i quali il Boca si è ritirato negli spogliatoi prima della decisione dell'arbitro Fernando Echenique circa la possibilità o meno di proseguire il match.

Il presidente della Federcalcio argentina, Claudio Tapia, ha contattato il direttore di gara per chiedere la sospensione definitiva se il calciatore fosse a grave rischio e lo spirito dei giocatori dell'Estudiantes non fosse tale da consentire loro di continuare a giocare. "È cosciente", è stata la notizia arrivata allo stadio dall'ospedale. Allo stesso tempo gli altoparlanti hanno informato della situazione il pubblico dell'Estudiantes. Qualche istante dopo, l'arbitro ha convocato i capitani José Sosa e Edinson Cavani (entrambi ex Napoli) e ha dato ai padroni di casa il potere di decidere se erano nelle condizioni di proseguire.

I primi soccorsi a Javier Altamirano durante Estudiantes-Boca Juniors

E la decisione, condivisa da tutti i protagonisti in campo, è stata quella di sospendere la partita al 27′ del primo tempo, rinviandola a data da destinarsi. Del resto, lo shock era stato molto forte per tutti: in tribuna c'era anche la moglie incinta di Altamirano. "È molto difficile, entri nello spogliatoio e i ragazzi piangono e urlano, in quel momento nessuno sa niente. Javier è molto amato – ha poi detto il tecnico Eduardo Dominguez – Adesso l'hanno stabilizzato, si faranno gli esami e vedremo perché è successo". L'allenatore ha aggiunto che durante il trasferimento all'ospedale il calciatore cileno ha avuto un altro attacco convulsivo.

Altamirano è stato sottoposto ad una TAC, che non ha rilevato alcuna anomalia. Dopo la notte trascorsa in ospedale, oggi il pilastro dell'Estudiantes sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per cercare di capire le ragioni del malore.