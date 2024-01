Dramma Hertha Berlino, è morto Kay Bernstein: il presidente del club tedesco aveva solo 43 anni È morto Kay Bernstein, il presidente dell’Hertha Berlino aveva solo 43 anni. A comunicare la tragica notizia è stato proprio il club tedesco con una nota. Nel 2022, da capo ultrà dell’Hertha, poi Bernstein fu votato come nuovo presidente della società. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il mondo del calcio tedesco e in generale quello europeo è sconvolto dopo il comunicato diramato quest'oggi dall'Hertha Berlino. La società della capitale infatti ha fatto sapere della morte del presidente Kay Bernstein. Il patron del club della capitale aveva solo 43 anni. “L’Hertha Berlino piange la scomparsa di Kay Bernstein. Oggi, martedì, l’Hertha Berlino ha ricevuto la terribile notizia che il presidente Kay Bernstein è morto inaspettatamente all’età di 43 anni – si legge nella nota della società – L’intero club, i suoi comitati e i suoi dipendenti sono addolorati e profondamente sgomenti”.

Di fatto la morte del numero 1 del club tedesco è un'autentica doccia fredda per tifosi, giocatori e la società in generale. La società ha cambiato le immagini dei suoi account social, con lo stemma nero in segno di lutto e un’immagine di Bernstein. Il club, che attualmente milita nella seconda divisione calcistica tedesca dopo la retrocessione dalla Bundesliga dello scorso anno ha trovato chiaramente la vicinanza e i messaggi di cordoglio di tutto il mondo del calcio.

La storia di Bernstein all'Hertha Berlino è piuttosto particolare. Il patron dei tedeschi a giugno del 2022 dopo l'assemblea straordinario del club, ha eletto Kay Bernstein come nuovo presidente del club con il 55% dei voti. Una sorpresa dato che Kay era il capo ultrà dell'Hertha, fondatore del gruppo "Harlekins Berlin 98". Da leader del tifo organizzato a presidente. L'ambiziosa scalata di Bernstein nel mondo del calcio aveva fatto il giro del mondo ma purtroppo oggi è terminata tragicamente con la sua morte a soli 43 anni.

Il club nella nota diramata sui social ha poi specificato: "La famiglia Hertha piange per la morte di Kay e i loro pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi compagni in questo momento difficile. Chiediamo che venga rispettata la privacy della famiglia a seguito di questo terribile evento". Tutti i club della Bundesliga, dal Bayern a tutte le altre squadre che prendono parte al campionato di calcio tedesco hanno pubblicato un proprio pensiero sui social per omaggiare il presidente Bernstein.