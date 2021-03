Milan-Napoli è il posticipo domenicale della 27ª giornata del campionato di Serie A. La partita si gioca allo stadio ‘Meazza' di San Siro con fischio d'inizio previsto alle ore 20.45.

Milan-Napoli è un big match che vale punti pesanti per la classifica e per i rispettivi obiettivi delle squadre. I rossoneri – attualmente secondi alle spalle dell'Inter – non mollano nella lotta scudetto, gli azzurri – ai margini delle prime quattro posizioni – non possono permettersi altri passi falsi per restare in corsa per un posto in Champions. All'andata la squadra di Pioli vinse per 3-1 in trasferta grazie alla doppietta realizzata da Zlatan Ibrahimovic. Fu Dries Mertens ad accorciare le distanze ma al 95° arrivò il tris di Hauge.

Ecco tutte le informazioni su Milan – Napoli: canale TV e diretta streaming, dove e a che ora vederla, le formazioni del match.

Milan-Napoli, dove vederla in TV

Milan-Napoli sarà mandata in onda in diretta TV e in chiaro (ma solo per abbonati) su Sky. Il consueto pre-gara con interviste e commenti da studio sul momento delle due formazioni accompagnerà il fischio d'inizio, previsto per le ore 20.45. Per vedere la partita ci si potrà collegare ai canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 satellite).

Dove vedere in streaming Milan-Napoli

Milan-Napoli sarà visibile anche in diretta streaming. Servirà anzitutto disporre di una buona connessione a internet per la ricezione e la conversione del segnale. La gara verrà mandata in onda anche attraverso la app di Sky Go (l'accesso è possibile previo registrazione e abbonamento): ci si potrà collegare utilizzando gli abituali dispositivi fissi (pc, smart tv) e mobili (tablet, notebook, smartphone). L'altra opzione, sempre in streaming, e sintonizzarsi sul sito di Now Tv, attivabile attraverso il pagamento del ticket previsto per il singolo evento.

L'orario di Milan – Napoli e la diretta

Milan – Napoli si gioca domenica 14 marzo 2021 alle ore 20.45. Il match è il posticipo serale della domenica per la 27ª giornata di Serie A. Prima e dopo la partita ci sarà ampio spazio per i commenti dallo studio, le interviste ai protagonisti e l'analisi degli episodi più importanti.

Serie A, le formazioni di Milan – Napoli

Ecco le probabili formazioni della partita Milan-Napoli di Serie A:

MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Meitè, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Leao.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

I giocatori indisponibili per il Milan sono Bennacer, Ibrahimovic, Mandzukic, Romagnoli. Il Napoli dovrà fare a meno degli infortunati Petagna e Ghoulam.

I precedenti e le statistiche tra Milan e Napoli

Il Milan non ha mai perso contro il Napoli; all'andata i rossoneri hanno vinto contro i partenopei, mentre le tre sfide precedenti si erano concluse con un pareggio. L'ultima volta che i rossoneri hanno vinto sia la sfida di andata che quella di ritorno risale al campionato 2010/2011. L'ultima vittoria del Milan in casa contro il Napoli risale al 2-0 rifilato agli azzurri nel 2014.

Il Napoli non vince in trasferta dallo scorso 10 gennaio; Lorenzo Insigne è il miglior marcatore della Serie A insieme a Muriel e Ronaldo. Al Milan il capitano ha segnato sei reti in campionato, la metà delle quali in trasferta.