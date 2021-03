Manchester United-Milan è la partita di andata degli ottavi di finale di Europa League. Si gioca giovedì 11 marzo allo stadio Old Trafford con calcio d'inizio alle ore 18.55, mentre la gara di ritorno è in calendario per il 18 marzo (ore 21) allo stadio Meazza di San Siro. Ottavi in salita per la formazione guidata da Stefano Pioli, che si reca in trasferta all'Old Trafford, soprannominato "Teatro dei sogni", con l'obiettivo di portare a casa un risultato utile per la qualificazione ai quarti.

La sfida tra Red Devils e rossoneri ha sempre un fascino particolare: di fronte di ritrovano due formazioni che in passato hanno conquistato la Champions. È la prima partita a distanza di 11 anni dall'ultimo match. Cinque i confronti che figurano tra i precedenti, il bilancio è a favore della formazione italiana: quattro vittorie appannaggio per il ‘diavolo' (le semifinali del 1957/1958, 1968/1969 e 2006/2007 e gli ottavi del 2004/2005 (nell'edizione in cui il Milan è arrivato anche in finale); un solo successo per lo United che negli ottavi del 2009/2010 vinse per 3-2 in trasferta e 4-0 in casa.

In Europa League il Milan è arrivato agli ottavi di finale dopo aver battuto la Stella Rossa (2-2 fuori casa, 1-1 a San Siro). I Red Devils avevano già ipotecato il passaggio agli ottavi nell'andata dei sedicesimi contro il Real Sociedad, imponendosi con un netto 4-0.

Ecco dove vedere Manchester United-Milan in diretta Tv e in streaming su Sky.

Manchester United-Milan, dove vederla in TV

Manchester United-Milan sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky. Si gioca alle ore 18.55 ma per i tifosi italiani, in particolare quelli rossoneri, non è prevista alcuna diretta in chiaro su TV8. Per assistere alla sfida di Europa League dovranno sintonizzarsi, previo abbonamento, solo sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252).

Dove vedere in streaming Manchester United-Milan

Si potrà vedere l'incontro di Coppa tra United e Milan anche in diretta streaming. Come? Usufruendo dei consueti dispositivi fissi (pc, smart tv) e mobili (notebook, smartphone, tablet): servirà collegarsi a Sky Go (la app della piattaforma satellitare riservata agli abbonati dell'emittente) oppure a Now Tv (previo pagamento del ticket per il singolo evento).