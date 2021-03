Juventus-Spezia è il secondo anticipo della 25sima giornata di Serie A, di nuovo in campo per il turno infrasettimanale. La partita tra Juventus e Spezia si gioca oggi, martedì 2 marzo, alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.

I bianconeri di Andrea Pirlo non possono permettersi passi falsi sia per non perdere contatto dalle squadre ai primi posti (-8 dall'Inter capolista, -4 dal Milan secondo) sia per consolidare la propria posizione in zona Champions (+2 sull'Atalanta, quinta in classifica); la squadra di Vincenzo Italiano, tra le rivelazioni della stagione, è in lotta per la salvezza (quintultima, a +9 sulla zona retrocessione). La Juve si affiderà alla miglior formazione possibile per tornare alla vittoria e cercare di tenere il ritmo delle squadre milanesi, anche se Pirlo dovrà continuare a far fronte a diverse defezioni nei vari reparti. Davanti Cristiano Ronaldo sarà affiancato da Kulusevski.

Ecco tutte le informazioni su dove vedere Juventus – Spezia in TV e streaming.

Juventus-Spezia, dove vederla in TV

Juventus – Spezia di Serie A, in programma oggi 2 marzo alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino, è disponibile in TV su Sky per gli abbonati. Su quali canali sarà possibile vedere il match? Sky Sport 1 (numero 201 del satellite; 382 e 482 del digitale terrestre oppure 372 e 472 per la versione in HD), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vedere in streaming Juventus – Spezia

Juventus – Spezia è disponibile in streaming sfruttando diverse opzioni. Si potrà assistere al match attraverso dispositivi fissi (pc, smart tv) e mobili (smartphone, notebook, tablet) collegandosi alla app Sky Go (riservata agli abbonati della piattaforma). L'altra opzione è sintonizzarsi sul sito Now Tv.