Juventus-Roma è l'anticipo di lusso del sabato della 21a giornata di Serie A. Fischio d'inizio in orario oggi alle 18 all'Allianz Stadium di Torino per il confronto tra la squadra di Pirlo, reduce dalla semifinale di Coppa Italia vinta contro l'Inter, e quella di Fonseca che ha ritrovato Edin Dzeko. Entrambe le squadre vengono in Serie A da due vittorie di fila e sono separate in classifica da 1 punto, anche se i bianconeri che puntano al sorpasso devono recuperare il confronto con il Napoli. Il confronto dell'andata ha regalato gol ed emozioni e si è concluso con il risultato di 2-2, con la Juve che ha trovato il pari in 10 uomini grazie al solito Cristiano Ronaldo. La partita sarà trasmessa su Sky, ecco tutte le info per vedere la partita in TV e in diretta streaming.

Juventus-Roma, dove vederla in TV

Juventus-Roma sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. L'anticipo delle 18 della 21a giornata di Serie A sarà visibile in particolare sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (202, 249 e 251 del satellite, 473, 483 del digitale terrestre), con ampio pre-partita, interviste all'intervallo e nel post-gara con analisi degli episodi da moviola. Collegamento a partire dalle 17.30.

La diretta streaming di Juventus-Roma

La supersfida tra Juventus e Roma sarà visibile anche in diretta streaming, sfruttando come sempre una buona connessione a internet. Il match sarà trasmesso su dispositivi portatili (tablet, smartphone, notebook) e computer grazie all'app Sky Go riservata agli abbonati a Sky. I possessori di Smart Tv inoltre potranno acquistare il singolo ticket della partita, grazie al servizio live on-demand Now TV, utilizzabile sempre grazie allo streaming.