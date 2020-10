Domenica 4 settembre 2020 la terza giornata di Serie A si chiude con il big match tra Juventus e Napoli. I bianconeri di Andrea Pirlo giocheranno il terzo match dell'anno dopo aver pareggiato in casa della Roma per 2-2 e cercano una vittoria contro una big per scacciare le critiche piovute nel corso della settimana. Gli azzurri dei Gennaro Gattuso sono a punteggio pieno, due vittorie in due gare, ma sono alle prese con l'emergenza Covid-19 dopo la notizia dei positivi del Genoa, squadra affrontata e battuta domenica scorsa al San Paolo, e il contagio da Coronavirus che ha riguardato anche Piotr Zielinski e un membro dello staff partenopeo. Un match attesissimo, sia per contenuti tecnici che per l'incrocio in panchina tra due ex compagni al Milan e in Nazionale, ha perso un po' la forza e l'importanza a causa di queste notizie ma la gara di Torino si giocherà lo stesso in virtù della regola Uefa che il Consiglio di Lega ha deciso di adottare.

Juventus-Napoli dove vederla in tv

La partita tra Juventus e Napoli si disputerà domenica 4 ottobre 2020 all'Allianz Stadium di Torino con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. Il posticipo della 3a giornata verrà trasmesso in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e Daniele Adani.

La diretta streaming di Juventus-Napoli

Juventus-Napoli si potrà essere seguita anche in diretta streaming. Innanzitutto con l'app di Sky-Go sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita dalle ore 20:00. Si può vedere la partita di Torino anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.