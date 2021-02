Juventus-Crotone è il posticipo del lunedì che chiude la 23a giornata del campionato di Serie A. Il monday night è in programma questa sera alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino, ed è un vero e proprio testa-coda. La squadra di Pirlo vuole ritrovare il successo dopo i brutti ko con il Napoli e con il Porto. I calabresi di Stroppo sperano dal canto loro di compiere un'impresa ripetendo la performance dell'andata quando hanno imposto il pareggio ai campioni d'Italia. 30 i punti di differenza in classifica tra le due compagini. La partita sarà trasmessa su Sky, ecco tutte le info per per vedere la partita in TV e in diretta streaming.

Juventus-Crotone, dove vederla in TV

Il posticipo del lunedì tra Juventus e Crotone sarà trasmesso in TV su Sky in esclusiva. Appuntamento alle 20.45 per la partita dell'Allianz Stadium che sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 (202, 251 del satellite, 473, 483 del digitale terrestre). La diretta inizierà dalle 20 con il solito programma che prevede commenti alla partita, interviste pre e post-gara e analisi degli episodi da moviola.

La diretta streaming di Juventus-Crotone

Juventus-Crotone sarà visibile anche in diretta streaming. Gli appassionati e i tifosi potranno seguire il match, collegandosi all'applicazione SkyGo, su dispositivi portatili, e computer sfruttando una buona connessione a internet. Un servizio riservato agli abbonati all'emittente satellitare. I possessori di Smart TV, potranno vedere Juve-Crotone anche senza l'abbonamento a Sky: basterà acquistare il ticket dell'evento sul servizio live on-demand di Now TV.