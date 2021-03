Inter-Atalanta è l'ultima partita in calendario della 26sima giornata di Serie A. Si gioca in posticipo oggi, lunedì 8 marzo, con fischio d'inizio alle ore 20.45 allo stadio ‘San Siro' di Milano.

Il big match può essere decisivo per imprimere una sterzata al campionato e indirizzare la lotta per lo scudetto. La squadra di Antonio Conte è in vetta alla classifica di Serie A con un buon margine di vantaggio sul Milan. La formazione di Gian Piero Gasperini è saldamente in zona Champions League ma resta una delle avversarie più temibili per i nerazzurri a giudicare dal trend di rendimento e di risultati raccolti da gennaio. All'andata il risultato fu di 1-1, con gol segnati nella ripresa: vantaggio dell'Inter con Lautaro Martinez, pareggio dell'Atalanta con Miranchuk.

Ecco dove vedere Inter-Atalanta in TV e streaming su Sky.

Inter-Atalanta, dove vederla in TV

Sarà possibile vedere Inter-Atalanta in TV su Sky che trasmetterà la gara in esclusiva e in chiaro per abbonati. I canali sono: Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vedere in streaming Inter-Atalanta

Alla partita Inter-Atalanta si potrà assistere anche in diretta streaming. È necessario anzitutto usufruire di una buona connessione a internet per una migliore ricezione del segnale. Si potranno utilizzare oltre alla TV anche i consueti dispositivi fissi (tra i quali il pc) oppure mobili (notebook, tablet, smartphone) per collegarsi alla app Sky Go (se già abbonati a Sky) oppure al sito Now TV che offre il servizio di streaming a pagamento anche per il singolo evento.