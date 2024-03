Dove vedere il sorteggio dei quarti di Europa League in TV e streaming: orario e canale Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League si terrà venerdì 15 marzo presso la sede della UEFA a Nyon, in Svizzera, alle ore 12.00: dove vederlo in TV e streaming, orario e canale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'Europa League 2023-2024 si avvicina alla fase più calda e decisiva. Dopo la chiusura degli ottavi si va sempre più spediti verso la fase finale e dagli otto club rimasti uscirà la squadra che prenderà il posto dopo il Siviglia nell'albo d'oro.

Nel sorteggio che verrà effettuato nella sede della UEFA a Nyon, in Svizzera, verrà definito anche il tabellone per le semifinali e la partita che chiuderà la competizione alla Dublin Arena di Dublino, in Repubblica d'Irlanda, che si giocherà mercoledì 22 maggio 2024 alle ore 21:00.

A che ora si sorteggiano i quarti di Europa League: l'orario

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League si terrà venerdì 15 marzo presso la sede della UEFA a Nyon, in Svizzera, alle ore 12.00. È previsto il sorteggio dei quarti e il tabellone del torneo fino alla finale.

Dove vedere i sorteggi di Europa League

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League sarà trasmesso in diretta tv sia gratis che in abbonamento. Per gli abbonati a Sky basta scegliere il canale 200, Sky Sport 24, mentre quelli di DAZN possono trovare il sorteggio nella home dell'applicazione. Il sorteggio dei quarti possono essere visti gratis anche sul canale Youtube di Sky Sport o tramite il sito dell'UEFA, collegando il proprio dispositivo alla tv.

Il sorteggio si può seguire anche in diretta streaming: gli abbonati di Sky possono usare Sky Go mentre gli abbonati di DAZN potranno farlo tramite l'app su dispositivi mobile. L'alternativa gratuita è il sito dell'UEFA, ma anche il canale Youtube di Sky Sport. Non è prevista una trasmissione dei sorteggi su TV8 (neanche in diretta tv).

Criteri e fasce del sorteggio di Europa League

Il criterio del sorteggio dei quarti di finale introduce un aspetto importante, ovvero la possibilità per le squadre della stessa nazione di incrociarsi a differenza di quanto accadeva invece per gli ottavi. Non sono previste teste di serie: il sorteggio è aperto e tutti possono incrociare chiunque.

Si possono affrontare anche squadre che hanno già avuto modo di sfidarsi nei gironi e il sorteggio dei quarti stabilirà anche i potenziali abbinamenti in semifinale, oltre a individuare la squadra che, per una questione di forma, disputerà "in casa" la finale.