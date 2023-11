Dove vedere Borussia Dortmund-Newcastle oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Borussia Dortmund e Newcastle aprono i giochi per le partite di ritorno del Gruppo F. Calcio d’inizio alle ore 18:45, le ultime di formazione e dove poter seguire la sfida del Signal Iduna Park.

A cura di Ada Cotugno

La spinta della vittoria contro l'Arsenal in campionato servirà da propulsore al Newcastle anche in Champions League. Nel girone degli inglesi, avversari del Milan in uno dei raggruppamenti più tosti di questa edizione, non c'è ancora una spaccatura netta e i ragazzi di Howe sono attesi dalla complicata trasferta in Germania contro il Borussia Dortmund.

Le squadre sono a pari punti in classifica e all'andata i tedeschi hanno vinto per 1-0. Tutti gli scenari sono ancora aperti e gli equilibri del gruppo potrebbero cambiare in un lampo. L'avvicinamento alla partita del Borussia Dortmund non è stato dei più sereni: nell'ultima partita giocata in Bundesliga è stato spazzato via dal Bayern Monaco per 4-0 con una tripletta incredibile di Harry Kane.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Newcastle. Non c'è tempo per rotazioni e cambi di programma, almeno tra le fila dei tedeschi che si presenteranno davanti al muro giallo con la formazione migliore. Per il Newcastle invece ci sarà qualche sostituzione forzata visti i tanti infortuni che stanno tormentando la squadra in questo periodo, orfana anche dello squalificato Tonali.

Dove vedere Borussia Dortmund-Newcastle in diretta TV su Sky o Canale 5/Prime Video, il canale

La partita di Champions League tra Dortmund e Newcastle sarà trasmessa in esclusiva da Sky. Sarà possibile assistere all'incontro sui canali Sky Sport Uno(canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 254). Non è prevista invece la trasmissione in chiaro.

Borussia Dortmund-Newcastle, dove vederla in streaming

Per l'occasione ci sarà anche la possibilità di assistete alla partita in streaming. Gli abbonati Sky potranno seguire Borussia Dortmund-Newcastle su Sky Go e su NOW. In alternativa, sempre sottoscrivendo un abbonamento, ci sarà la diretta streaming offerta da Mediaset Infinity.

Per gli inglesi non sarà una trasferta semplice, soprattutto perché Howe è alle prese con diversi infortuni. Mancheranno Isak, Murphy, Burn, Targett e Botman, oltre allo squalificato Tonali. Per questo le rotazioni saranno praticamente obbligate anche se non mancheranno i pilastri della squadra come Trippier, Bruno Guimaraes e Almiron.

Dall'altro lato invece il Borussia Dortmund deve riscattarsi dopo la pesante sconfitta contro il Bayern e potrebbe mandare in campo una formazione simile a quella vista nell'ultima uscita, con qualche piccolo cambio a centrocampo.

La classifica del girone F della Champions League

La classifica del gruppo F dopo le prime tre giornate della fase a gironi della Champions League: