Dove vedere Belgio-Svezia in TV, le partite delle Qualificazioni agli Europei 2024 in programma oggi Belgio-Svezia è la partita più interessante delle qualificazioni a Euro 2024 di oggi, lunedì 16 ottobre 2023. Fischio d’inizio alle ore 20.45 al King Baudouin Stadium di Bruxelles e gara che sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Sky.

A cura di Vito Lamorte

Proseguono le partite di qualificazione a EURO 2024 e del programma di oggi, lunedì 16 ottobre 2023, la partita che spicca è Belgio-Svezia. La gara tra i Diavoli Rossi e gli scandinavi è fissata per le ore 20.45 e si giocherà al King Baudouin Stadium di Bruxelles: il match sarà trasmesso in diretta TV e streaming su Sky.

Il Belgio già qualificato ospita la Svezia per un incontro importante per le sorti del girone F e può decidere le sorti del gruppo con diverse gare di anticipo: poche ore prima per lo stesso raggruppamento l'Austria sarà impegnata in Azerbaijan e proverà a prendersi il secondo posto. Per la Pool B riposa la Francia: l'Olanda sarà di scena in Grecia, dove si giocherà tutto per prendersi la seconda posizione, mentre l'Irlanda giocherà a Gibilterra.

Il programma prosegue con il gruppo J: il Portogallo, che ha già staccato il pass per EURO 2024, sarà impegnato in Bosnia-Erzegovina e la Slovacchia giocherà in Lussemburgo per mettere le mani sul secondo posto del girone. Completa la giornata Islanda-Liechtenstein.

Belgio-Svezia, dove vederla in TV e in streaming

Il Belgio affronta la Svezia in casa e cerca una vittoria per consolidare la vittoria del girone. Si gioca alle ore 20.45 e la partita verrà trasmessa in diretta TV da Sky, con canale di riferimento Sky Sport Uno (201 del satellite). Telecronaca di Antonio Nucera. Tutte le altre gare inserite nel calendario odierno, ovvero Bosnia Erzegovina-Portogallo, Gibilterra-Irlanda, Grecia-Olanda, Lussemburgo-Slovacchia e Islanda-Liechtenstein; saranno trasmesse su Sky Sport Calcio a partire dalle 20.45 con Diretta Gol Euro 2024.

Le gare di qualificazione ai prossimi Europei saranno trasmesse anche in diretta streaming per gli abbonati a Sky attraverso la app di Sky Go. Un'altra possibilità è Now, che si può attivare la visione dell'evento previo pagamento del pass sport previsto.

Le partite di qualificazioni agli Europei 2024: il programma

Il programma delle partite di lunedì 16 ottobre valido per le qualificazioni a Euro 2024.