Dopo la rissa in campo, Otamendi lancia l’ultima minaccia ai francesi: “Vi aspetto se avete coraggio” Nicolas Otamendi ha riacceso la polemica tra Argentina e Francia dopo l’eliminazione, con azzuffata finale, alle Olimpiadi nel torneo di calcio maschile. Al 32enne due volte medaglia d’oro non è piaciuto l’atteggiamento dei giocatori francesi che hanno preso in giro i tifosi argentini, esultando loro in faccia: “Se vogliono farlo, vengano da noi, così la risolviamo una volta per tutte” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Francia-Argentina doveva essere una delle sfide più attese e spettacolari del torneo maschile di calcio alle Olimpiadi e invece si è trasformata ben presto in una resa dei conti tra le due Nazionali. Con vecchie ruggini risalenti all'ultima finale mondiale ma soprattutto dopo i canti ritenuti "razzisti" della Selecciòn guidata alla vittoria in Copa America da Leo Messi, proprio verso i francesi. A tal punto che a fine match è scoppiata una furiosa rissa e a distanza di giorni si sprecano commenti e provocazioni, come quella di Otamendi, fuoriquota argentino che ha invitato gli avversari ad un ultimo confronto da O.K. Corral: "Se vogliono, vengano da noi, li aspetto"

Cos'è successo in Francia-Argentina, quarto di finale alle Olimpiadi di Parigi

Lo scorso 2 agosto al Matmut Atlantique di Bordeaux si è consumato il ruvido incontro tra la Francia e l'Argentina, vinto dai primi per 1-0 grazie alla rete decisiva siglata da Mateta dopo soli 5 minuti di gioco. Un match intenso e ricco di tensione tra le due Nazionali che hanno ben presto trasformato il terreno di gioco in una arena a cielo aperto, arringati dalla folla, per il 90% a favore dei Bleus che alla fine hanno conquistato la semifinale.

A margine della gara però è scoppiato il finimondo subito dopo il 90′: diverse zuffe tra giocatori che si sono confrontati tra spinte, urlacci e qualche gesto di troppo, in diversi drappelli che hanno rovinato lo spettacolo olimpico con la situazione che è presto degenerata con i giocatori della Francia che sono andati a festeggiare sotto la curva occupata dai tifosi argentini.

La reazione di Otamendi dopo i festeggiamenti dei giocatori francesi

Un atteggiamento che ha scatenato la rabbia e la frustrazione anche a distanza di giorni. Le immagini diventate virali dei giocatori della nazionale di Therry Henry che festanti si prendono gioco dei tifosi argentini con evidenti gesti di scherno ha riacceso gli animi con dichiarazioni che hanno riportato al centro della discussione la oramai irrisolvibile contesa tra Argentina e Francia.

"C'era un ragazzo.. Bal.. Ba.. di cui non conosco nemmeno il nome (Loïc Badé,ndr)" ha ricordato Nicolas Otamendi, 32enne esperto giocatore francese unitosi come fuori quota nella nazionale olimpica. "Vuole festeggiare? Bene, se vuole farlo, può venire a risolvere la questione venendo da noi, lo aspetto. Sono andati a festeggiare davanti ai nostri familiari" ha spiegato l'argentino. "Ripeto: se vogliono e hanno coraggio, possono venire a festeggiare davanti a noi giocatori, dove siamo, e possiamo risolvere la questione lì fuori e risolvere così tutto ciò che c'è da risolvere".

Perché i giocatori della Francia hanno festeggiato davanti alla curva argentina

L'atteggiamento evidentemente provocatorio da parte dei tifosi francesi nei confronti dei tifosi argentini ha origine come rivalsa evidente per quanto accaduto dopo la vittoria della nazionale sudamericana in Copa America. Nei festeggiamenti successivi, i giocatori argentini si erano "macchiati" di canti d'esultanza considerati discriminatori verso la Francia a tal punto che la Federcalcio transalpina aveva denunciato alla FIFA i cori ‘razzisti'.