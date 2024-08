video suggerito

Francia-Argentina finisce con una rissa dopo il fischio finale: brutta figura del calcio alle Olimpiadi 2024 Il match del torneo di calcio maschile delle Olimpiadi 2024 tra Francia e Argentina finisce con una rissa in campo dopo il fischio finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Era ampiamente prevedibile che non sarebbe finita bene, in un modo o nell'altro. Ma nessuno si immaginava in questo modo. La partita del torneo di calcio maschile delle Olimpiadi 2024 tra Francia e Argentina finisce con una rissa in campo dopo il fischio finale. In campo giocatori e componenti delle panchine hanno dato vita ad una baruffa con schiaffi e spintoni da una parte e dall'altra, con l'arbitro assisteva impassibile e senza intervenire.

Ad un certo punto è iniziato anche il lancio di oggetti in campo, con molte delle persone che sono corse verso il tunnel che degli spogliatoi in un clima di grande tensione.

Il clima era già molto teso alla vigilia e si è visto subito: i calciatori della Seleccion sono stati accolti tra i fischi per il riscaldamento e anche quando è stata annunciata la squadra. L'inno dell'Argentina è stato sonoramente fischiato dal pubblico di Bordeaux perché tifosi francesi non hanno digerito i cori razzisti sui Bleus nei festeggiamenti della vittoria della Coppa America da parte della Seleccion di Lionel Scaloni oltre alla sconfitta nella finale dei Mondiali in Qatar di due anni fa.

L'ultimo episodio ha acuito dei cori, per i quali Enzo Fernandez si è scusato ma la situazione non è ancora rientrata, in maniera esponenziale la rivalità tra le due selezioni e in campo si è visto chiaramente anche nei contrasti e nelle provocazioni.

Francia batte Argentina 1-0: ora l'Egitto in semifinale

La Francia ha battuto 1-0 l'Argentina e si è qualificata per le semifinali del torneo olimpico di calcio: ora la selezione allenata da Thierry Henry affronterà l'Egitto, che nell'altro quarto ha battuto il Paraguay ai rigori dopo che i tempi regolamentari e i supplementari si erano conclusi con un pareggio per 1-1. Dal dischetto gli egiziani si sono imposti per 5-4.

Dopo la rissa alcuni calciatori della Francia che erano rientrati negli spogliatoi, sono tornati in campo per festeggiare la qualificazione alle semifinali con il pubblico.