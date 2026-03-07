Dopo Dybala si opera pure Ferguson, stagione finita: Gasperini resta con pochissimi attaccanti

La Roma è in piena corsa per un posto in Champions League e si appresta a giocare gli ottavi di Europa League contro il Bologna. I giallorossi rischiano di vivere questo finale di stagione con pochissimi attaccanti. Dybala si è operato e starà fuori un mese e mezzo, mentre per Evan Ferguson la stagione è praticamente già finita. E Soulé è a mezzo servizio a causa della pubalgia.

Dybala e Ferguson sotto i ferri

Che Dybala starà ai box almeno fino alla metà di aprile lo si sapeva già, l'operazione è stata ufficializzata dal club e conclamata anche da una foto dell'argentino con il Professor Mariani. L'irlandese invece è assente da tempo ed è volato a Brighton, dove ha svolto un consulto medico per provare a capire cosa fare per il problema alla caviglia sinistra. Il responso è stato negativo: intervento chirurgico e operazione la prossima settimana. Stagione finita e probabile ritorno al mittente per Ferguson, che è uno dei tanti attaccanti della Roma più che malconcio, perché tra gli indisponibili c'è anche Dovbyk.

Dybala dopo l’intervento chirurgico a Villa Stuart con il Professor Mariani.

A Gasperini restano pochissimi attaccanti

All'elenco degli indisponibili si è aggiunto da qualche settimana pure Soulé, l'attaccante argentino che soffre di pubalgia e che è letteralmente a mezzo servizio. Gasperini fa la conta e dovrà adattare i suoi uomini. Certo giocando con due calciatori alle spalle dell'unica punta le soluzioni non mancano. Perché se Malen lì davanti è intoccabile, alle sue spalle si possono schierare, in mancanza di Soulé, anche Pellegrini e l'eterno El Shaarawy, oltre ai giovani Robinio Vaz e Venturino, prelevati nel mercato invernale, e il giovanissimo Arena, che ha esordito con un gol lo scorso mese di gennaio.