Serie A
video suggerito
video suggerito

Dopo Dybala si opera pure Ferguson, stagione finita: Gasperini resta con pochissimi attaccanti

Gasperini resta con pochissimi attaccanti. Dopo Dybala e Dovbyk, si ferma definitivamente Evan Ferguson che chiude la stagione. E Soulé ha problemi con la pubalgia.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Roma è in piena corsa per un posto in Champions League e si appresta a giocare gli ottavi di Europa League contro il Bologna. I giallorossi rischiano di vivere questo finale di stagione con pochissimi attaccanti. Dybala si è operato e starà fuori un mese e mezzo, mentre per Evan Ferguson la stagione è praticamente già finita. E Soulé è a mezzo servizio a causa della pubalgia.

Dybala e Ferguson sotto i ferri

Che Dybala starà ai box almeno fino alla metà di aprile lo si sapeva già, l'operazione è stata ufficializzata dal club e conclamata anche da una foto dell'argentino con il Professor Mariani. L'irlandese invece è assente da tempo ed è volato a Brighton, dove ha svolto un consulto medico per provare a capire cosa fare per il problema alla caviglia sinistra. Il responso è stato negativo: intervento chirurgico e operazione la prossima settimana. Stagione finita e probabile ritorno al mittente per Ferguson, che è uno dei tanti attaccanti della Roma più che malconcio, perché tra gli indisponibili c'è anche Dovbyk.

Dybala dopo l’intervento chirurgico a Villa Stuart con il Professor Mariani.
Dybala dopo l’intervento chirurgico a Villa Stuart con il Professor Mariani.

A Gasperini restano pochissimi attaccanti

All'elenco degli indisponibili si è aggiunto da qualche settimana pure Soulé, l'attaccante argentino che soffre di pubalgia e che è letteralmente a mezzo servizio. Gasperini fa la conta e dovrà adattare i suoi uomini. Certo giocando con due calciatori alle spalle dell'unica punta le soluzioni non mancano. Perché se Malen lì davanti è intoccabile, alle sue spalle si possono schierare, in mancanza di Soulé, anche Pellegrini e l'eterno El Shaarawy, oltre ai giovani Robinio Vaz e Venturino, prelevati nel mercato invernale, e il giovanissimo Arena, che ha esordito con un gol lo scorso mese di gennaio.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Notizie
Roma
0 CONDIVISIONI
Immagine
Formula 1
Mercedes di un altro livello: Russell in pole al GP Australia. Leclerc quarto, Hamilton settimo
La Mercedes domina le Qualifiche del GP Australia: Russell in pole, poi Antonelli. Leclerc quarto
Lewis Hamilton: "Mi aspettavo di più dalla Ferrari. Il GP d'Australia? Questa gara è un'incognita"
Leclerc già non vede futuro per la Ferrari: "Sono deluso, otto decimi da recuperare sono tanti"
Chi è Arvid Lindblad, l'unico esordiente della F1 che proverà a ripercorrere le orme di Verstappen
Il programma del Gran Premio d'Australia della F1 2026: gli orari e dove vederlo in TV e in streaming
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views