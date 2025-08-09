Calcio
Donnarumma spinto fuori dal PSG: ora segue la trattativa di mercato tra Ederson e il Galatasaray

Gigio Donnarumma ha perso il posto con il PSG, che ha comprato Lucas Chevalier. Donnarumma potrebbe cambiare squadra nel corso del calciomercato, mentre il Manchester City potrebbe cedere Ederson al Galatasaray.
Il tempo di Gigio Donnarumma al Paris Saint Germain è davvero finito. Il Paris a breve ufficializzerà l'acquisto di Lucas Chevalier, giovane portiere francese che si prenderà subito la titolarità, sarà tra i pali già nella finale della Supercoppa Europea. Donnarumma non ha prolungato il contratto fino al 2026 e rischia di essere messo letteralmente alla porta. Non sono molte le squadre che possono permetterselo e che lo attraggono, ma nelle prossime settimane si potrebbe aprire l'opportunità del Manchester City, che potrebbe aver bisogno di un altro portiere.

L'effetto domino del mercato dei portieri

Il mercato dei portieri è a incastro, una sorta di effetto domino. Così è in particolare per le squadre di alto livello che non possono avere chiunque tra i pali. Donnarumma è fuori dai piani del PSG, nonostante un mare di trofei e le mani decisive sul trionfo in Champions League. Tocca capire cosa fare. Il Manchester United lo ha sondato, ma non gioca le coppe. Il Manchester City pure, così come il Bayern Monaco, che ha confermato per un'altra stagione il totem Neuer.

Ederson sta trattando con il Galatasaray

Il City tra lo scorso mercato di gennaio e la sessione estiva sta rivoluzionando la squadra, la sta ‘svecchiando', operazione sempre complicata. Al passo d'addio ora c'è anche Ederson, che ha trovato l'accordo economico con il Galatasaray, che però adesso deve trovarlo con il Manchester – Guardiola nel mezzo si è comprato il giovane Trafford dal Burnley, che al momento pare essere il numero uno designato, ma ci fosse la possibilità di prendere Donnarumma è evidente che non il Manchester City si tufferebbe sul portiere campano.

Il mercato della Juventus è in stallo: tutto ruota attorno a Kolo Muani, che il PSG valuta tantissimo

Trafford potrebbe non bastare al Manchester City

Non è una cosa rapida. L'incastro è complicato da realizzare, ma non impossibile. Se Ederson passa al Galatasaray, c'è la benedizione di Guardiola per l'addio, i Citizens ‘devono' prendere un altro portiere, perché anche Ortega è stato messo sul mercato. Donnarumma diventerebbe un obiettivo, così come però anche Diogo Costa, portiere del Porto che da tempo è seguito da vicino dal Manchester City.

