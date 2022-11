Donnarumma rivede il suo errore in diretta, è incredulo: “Non posso prendere quel gol” Gigio Donnarumma ha rivisto il suo errore in occasione del gol di Alaba e lo ha analizzato ai microfoni di RaiSport dopo la sconfitta contro l’Austria.

A cura di Vito Lamorte

Gigio Donnarumma è stato protagonista nel bene e nel male della sconfitta dell'Italia in Austria. Il portiere della Nazionale è stato oggetto di critiche per l'errore in occasione della punizione di David Alaba, che ha portato al 2-0 degli austriaci; e poi ha salvato gli Azzurri dall'imbarcata con un paio di parate prodigiose.

Il numero 1 della selezione campione d'Europa non è stato brillante sulla conclusione del capitano austriaco e nonostante abbia sempre guardato la palla da quando si è staccata dal piede di Alaba, Donnarumma non è stato in grado di opporsi alla conclusione in nessun modo quasi come se fosse rimasto impietrito.

Sull'errore in occasione del gol di Alaba, Gigio si è espresso così nel post-partita ai microfoni di RaiSport: "Mi aspettavo questo tipo di tiro perché sapevo che da lontano calcia così, di piatto, la maledetta".

Sempre in merito a quell'episodio ha proseguito così: "Un tiro strano, ha fatto un gol incredibile, dopo lo guarderò meglio e vedrò dove potevo fare meglio e dove ho sbagliato. Lo sto riguardando adesso, è un tiro incredibile. Sicuramente non posso prendere gol da lì sul mio palo. Lo analizzerò, lo riguarderò e ci lavorerò meglio".

Una presa di coscienza non da poco per un ragazzo che è nel mirino dei tifosi della sua nazionale spesso ed è molto diversa da quella stizzita dello scorso giugno dopo l'errore contro la Germania in Nations League.

In merito alla sconfitta contro l'Austria ha affermato: "Non ci sono alibi ma un po’ ha inciso essere qui e vedere gli altri al Mondiale, è dura ma piangerci addosso non serve a niente. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ritrovare la compattezza che avevamo prima".

Infine Donnarumma parla del percorso che la Nazionale dovrebbe fare per cercare di tornare al top: "Bisogna trasformare in positivo quello che abbiamo sbagliato in questi mesi e lo faremo perché siamo un grande gruppo guidato da un ottimo allenatore. Vogliamo qualificarci per gli Europei per poi andare avanti".