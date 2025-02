video suggerito

Donnarumma resta al PSG anche con il monte ingaggi ridotto del 50%: “Nessun contatto con l’Inter” Gigio Donnarumma rinnoverà con il PSG, le trattative sono già avviate e non sarà un problema la riduzione drastica del monte ingaggi deciso dal club. “Senza fretta stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore”. Che non è mai stata l’Inter: “Nessun contatto” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianluigi Donnarumma di nuovo in Serie A? Non di certo nei prossimi anni: il portiere della Nazionale di Luciano Spalletti e del Paris Saint Germain resterà ancora in Francia a difendere i pali della porta dei parigini. La conferma è arrivata via procuratore, Enzo Raiola, il cugino del compianto Mino, da cui ha ereditato gran parte dei giocatori già nel team. Non una notizia banale perché nelle scorse settimane si era vociferato di un possibile interessamento da parte dell'Inter, smentito, e dalla Francia è arrivata la conferma della volontà del PSG di ridurre il monte ingaggi ben del 50%.

La nuova policy del Paris Saint Germain non sembra spaventare Gigio Donnarumma che dalla Francia e da Parigi non si vuole muovere. Il portiere italiano avrebbe infatti optato per il prolungamento del suo attuale contratto in Ligue 1 senza badare formalmente ai soldi ma puntando sul progetto sportivo che con Luis Enrique sembra aver preso forma. E anche per il n.1 azzurro i tentennamenti sul suo ruolo di titolare sembrano essere stati spazzati via. Dunque, si continua con il PSG e la quasi certa riduzione dell'ingaggio non spaventa nessuno.

Il PSG ha accettato la "tirata d'orecchie" da parte dell'UEFA e ha deciso di mettere mano al monte ingaggi generale della rosa ad iniziare dai rinnovi e dalla prossima sessione di mercato. Un taglio importantissimo, che porterebbe al risparmio del 50% della spesa attuale che oggi si aggira attorno agli 870 milioni di euro per l'intero parco giocatori. A farne le spese anche Gigio Donnarumma che ha un accordo in scadenza a giugno 2026 e che si sta trattando per il prolungamento. La conferma, di Enzo Raiola: "Il club ha espresso più di una volta la volontà di proseguire e per noi vale lo stesso. I contatti per il rinnovo sono stati già avviati e alla luce delle norme imposte dalla UEFA, il club sta passando ad un monte ingaggi di meno della metà dell'attuale. Abbiamo accettato la nuova policy – ha sottolineato Raiola – e stiamo lavorando, cercando di trovare la soluzione migliore, senza fretta".

Leggi anche Inter favorita davanti a Real e PSG in Champions, il Supercomputer insiste anche dopo i playoff

Donnarumma dunque non solo non si muove, ma nemmeno aveva intenzione di farlo. "È il portiere del PSG e della Nazionale ed è molto apprezzato da diversi club, come è normale che sia" ha spiegato ancora Raiola a ChiamarsiBomber.com. "Credo che qualora il giocatore dovesse venir messo sul mercato non avrà mai problemi a trovare squadre interessate, ma allo stato attuale non c'è nessuna porta aperta in questa direzione". E mai c'è stata, soprattutto verso l'altra parte di Milano, la sponda nerazzurra: "Non ci sono stati contatti né con l'Inter né contatti con altri club"