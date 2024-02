Disastro al Viareggio, eliminata anche l’ultima italiana ai rigori: l’ultimo è un cucchiaio inguardabile Per la prima volta nella storia del torneo di calcio giovanile non ci sarà nessuna squadra italiana in semifinale. A capitolare ai quarti sono stati il Torino e la Rappresentativa Serie D con quest’ultima eliminata in modo imbarazzante ai rigori: l’ultimo, decisivo, è stato calciato in modo a dir poco pessimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il Torneo di Viareggio 2024 non è stato ancora assegnato ma una cosa è certa: non parlerà italiano. Per la prima volta nella storia della competizione, infatti, in semifinale non c'è alcuna nostra rappresentativa. Uno smacco incredibile arrivato nel modo più folle con la doppia eliminazione di Torino e Rappresentativa Serie D ai quarti. Con quest'ultima che ha dovuto cedere ai rigori, persi nel modo più imbarazzante possibile: un cucchiaio sbagliato nel tiro decisivo.

Le premesse sembravano differenti e anche nel corso del Torneo giovanile sembrava che l'Italia del calcio potesse ambire a ben più di quanto raccolto in questa edizione 2024. Gli occhi, e le speranze, erano principalmente puntate sulla Rappresentativa Serie D che fino ai quarti si era ben comportata: un gol subito in tutta la competizione e una squadra che stava puntando decisamente a ripetere l'exploit del 2010 quando approdò alle semifinali. Invece, la festa che si trasforma in dramma sportivo perché dopo aver tenuto testa per 90 minuti ed oltre al Centre National Brazzaville, una squadra congolese, ha dovuto chinare la testa dai tiri di rigore, ma nel modo peggiore.

L'errore decisivo è giunto quando sul dischetto si è presentato Vincenzo Lettieri, del Gozzano, subentrato a gara in corso quando le squadre bloccate su uno 0-0 nato tra ansia di sbagliare e la fatica di un torneo che si è fatta sentire. Così, Giannicchedda ha messo mano alla propria formazione nella ripresa sfruttando tutti i cambi possibili, tra cui Lettieri al 1° del secondo tempo e Valenti al 90°. Proprio loro due hanno poi sbagliato idue penalty che hanno condannato la Rapp D all'eliminazione.

Valenti ha cercato il tiro di precisione ma il suo destro si è stampato sulla traversa. A quel punto, con i congolesi avanti di un gol, la palla più pesante è arrivata tra i piedi di Vincenzo Lettieri che ha optato per la scelta più rischiosa, azzarda e – col senno del poi – assurda: il cucchiaio. Peccato che tutto è andato storto: il tiro è risultato talmente scontato, lento e centrale che il portiere del Brazzaville ha fatto in tempo a muoversi, rialzarsi e prendere la palla con le mani, quasi incredulo.

Un errore che ha condannato la Rappresentativa di Serie D ma anche l'Italia del calcio giovanile perché poco prima ad alzare bandiera bianca ai quarti era stato il Torino, eliminato al Beyond Limits. Così, per la prima volta da quando è stato istituito il Torneo di Viareggio, non c'è alcuna nostra rappresentativa in semifinale bensì quattro formazioni africane (tre nigeriane e una congolese). Si sfideranno Brazzaville-Maylon e Beyond Limits-Ojodu City. Il nostro calcio resterà in tribuna mestamente a guardare.