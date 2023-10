Diritti TV della Serie A a DAZN e Sky, De Laurentiis shock: “Così il calcio italiano morirà” La Lega Serie A ha assegnato i diritti tv per il quinquennio 2024-2029 a Sky e DAZN. Il presidente del Napoli De Laurentiis non era d’accordo e interrompendo la conferenza dell’a.d. De Siervo ha spiegato duramente le sue ragioni.

A cura di Alessio Morra

La Lega Serie A ha annunciato che i diritti televisivi dal 2024 al 2029 sono stati assegnati a DAZN e a Sky, che sborseranno 900 milioni di euro per ogni stagione. La maggioranza è stata quasi totale con 17 voti favorevoli, 2 contrari (di Cagliari e Salernitana). Mentre si è astenuto il Napoli. E il presidente De Laurentiis ha fatto sentire con forza la sua voce subito dopo usando delle espressioni durissime.

Il numero uno partenopeo ha interrotto la conferenza stampa dell'a.d. della Lega Luigi De Siervo e in due minuti ha spiegato le sue ragione, facendolo con parole molto forti. Riguardo la cessione dei diritti tv per il quinquennio che verrà a DAZN e Sky ha dichiarato: "Questa è una sconfitta del calcio italiano che con questa offerta il calcio morirà".

Aggiungendo: "L'imprenditore deve saper misurare l'area di rischio. Sicuramente è molto più comodo dire sto a casa, faccio i calcoli sui consumi, ma questo non implementerà mai il valore del calcio italiano. Questo passa da investimenti importanti. In Italia il calcio pensa sempre che debba essere supportato dagli altri, invece il calcio italiano è supportato dai tifosi. Il tifoso è il bene assoluto di un club di calcio. Il mio rapporto con il tifoso deve essere diretto, piuttosto che con Sky o DAZN".

Poi il presidente del club campione d'Italia ha attaccato le due emittenti televisive: "DAZN secondo me non è competente, non fa bene al calcio italiano come non fa bene Sky. Perché non fa bene? Molto semplice. Perché io non capirà mai il valore del calcio italiano quando io vendo un pacchetto in cui trovo cinema, Champions, calcio italiano, serie tv, intrattenimento, informazione (Sky ndr.), mentre DAZN vende il calcio italiano e tanti altri sport. Allora i miei compagni di squadra qui in Lega amano passivamente essere operativi nel sistema. Io che non ho mai giocato in maniera passiva detesto dover operare in questo modo".

De Laurentiis che era favorevole a un altro tipo di soluzione, incluso il canale della Lega, è contrario all'accordo quinquennale, ma ha contestato anche il modo in cui vengono riprese le partite della Serie A. "La stupidaggine assoluta di fare un accordo per cinque anni, quando sei mesi fa è venuta fuori l'Arabia, ora c'è la guerra i cui sviluppi non si sa dove ci porteranno. Però sappiamo che in momenti di crisi cinema e calcio sono due cose che vanno fortissime, sono la panacea ai dolori del quotidiano. Noi questo sogno lo abbiamo messo nel cassetto, forse anche dei nostri tifosi. Non è che Sky o Dazn facciano investimenti. Io vedevo Arsenal-Chelsea, fantastico. Poi vedo le partite italiane: le modalità di ripresa del nostro calcio fanno ridere. Ce lo hanno mai detto Dazn o Sky? No. Poi parliamo dello stadio reale e minimizziamo la validità dello stadio virtuale".