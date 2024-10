video suggerito

Dirigente del Bayern Monaco "ripulito" in strada a Barcellona: il ladro ha fatto un ricco bottino L'episodio è avvenuto mentre l'uomo era a passeggio in Avinguda del Litoral, nel quartiere di Sant Martí. Oltre al portafoglio, gli sono stati sottratti anche un orologio e un cellulare di valore.

Un orologio di valore. Un cellulare Apple, modello iPhone 15 (il cui valore varia tra gli 800 e i 2000 euro circa a seconda delle caratteristiche). E il portafoglio che conteneva soldi oltre ai documenti. Il ladro che ha avvicinato, minacciato, aggredito e ripulito un dirigente del Bayern Monaco ha portato via con sé un buon bottino come refurtiva della serata. L'episodio è avvenuto a Barcellona, in Avinguda del Litoral, nel quartiere di Sant Martí, nella notte tra ieri e oggi: ha scosso e rovinato la vigilia della partita di Champions League che i tedeschi giocato oggi contro i blaugrana (ore 21, nello stadio a Montjuïc).

Il malvivente è riuscito a scappare, lasciando perdere subito le tracce di sé tant'è che al momento della denuncia presentata al Mossos d’Esquadra la persona derubata è stata avvertita: arrestare piccoli delinquenti dediti ad attività del genere è possibile attraverso una normale indagine, difficile (se non impossibile) invece recuperare gli oggetti sottratti.

Il racconto del furto fatto alla polizia

Il manager tedesco stava passeggiando quando un giovane, che agli agenti ha fornito anche la descrizione del malfattore, lo ha agganciato con una scusa qualsiasi e, approfittando del momento di distrazione, ha rapidamente sottratto gli effetti personali e s'è dileguato, fuggendo attraverso le vie della zona.

La pista seguita dagli agenti: verificare se si tratta di un "ladro specializzato"

La pista che le forze dell'ordine seguono è una in particolare: capire se l'autore del furto rientra nel solco degli "specialisti del settore", ovvero quei piccoli malavitosi già noti oppure si tratta del più classico "cane sciolto", che ha fatto il colpo quando s'è accorto che gli era capitata una buona occasione. Nella capitale catalana reati del genere sono molto ricorrenti, a giudicare dalla frequenza delle denunce e dei casi che spesso coinvolgono vittime "mirate": si tratta nella maggior parte dei casi di giovani di nazionalità straniera (che siano studenti oppure nella metropoli per vacanza).