Dimarco verso Italia-Norvegia: “Una missione impossibile, ma abbiamo dimostrato di valere i Mondiali”

Federico Dimarco nella conferenza di vigilia di Italia-Norvegia no indossa alcuna maschera: “Dai parliamoci chiaro: in ottica qualificazione è una missione impossibile”. Poi, l’orgoglio di riscattare Oslo: “Vogliamo vincere per farli ricredere e continuare la striscia positiva. Perché la testa è già ai playoff.

Federico Dimarco non nasconde come la sfida alla Norvegia sia unicamente un'opportunità per riscattare la brutta uscita a Oslo dove l'Italia ha rimediato una pessima figura. L'esterno nerazzurro che è stato punto fermo con Spalletti in Azzurro e lo è ancora nei piani tecnici di Gattuso, non indossa alcuna maschera a riguardo: "Dai, è ovviamente impossibile. Anche al di là di un 9-0 finale, è l'ultima partita dobbiamo lavorare in previsione dei playoff. Resta la voglia di chiudere con una vittoria".

Troppo tardi, troppo lontani. Italia-Norvegia arriva come ultimo match del Girone qualificazioni che oramai è stato definito da tempo dalla cavalcata nordica diHaaland e compagni, cui manca solamente la formalità della matematica per brindare al ritorno dopo 28 anni alla fase finale di un campionato del mondo. Ai danni di una Italia che ha rialzato la testa ma troppo tardi. Una testa che però si vuole tenere con lo sguardo fisso al futuro che non è lo scontro diretto con la Norvegia ma ai playoff di marzo.

Dimarco: "Missione impossibile, dobibamo solo riscattare Oslo"

Federico Dimarco non si nasconde e lo dice apertamente nella conferenza della vigilia: "A Oslo è andato tutto storto, abbiamo preso un 3-0 secco che fa male e dispiace: è stata la prima partita del girone e ci ha condannato anche se dopo le abbiamo vinte tutte. Parliamoci chiaro: sarà una missione impossibile, al di là dell'eventuale 9-0. E' una partita che arriva alla fine della corsa, noi dobbiamo già pensare e lavorare guardando oltre". L'amarezza è tanta in chiave azzurra, con l'Italia condannata ancora una volta ai playoff: "La Norvegia è una squadra forte, certamente, l'Italia però deve qualificarsi a questo Mondiale per ciò che abbiamo fatto vedere in questo girone. Domani dobbiamo farli ricredere e conquistare la settima vittoria consecutiva… dopotutto vincere aiuta a vincere, quindi".

Dimarco e l'obiettivo reale: "Vincere, per continuare a vincere puntando ai playoff"

Una magra consolazione che però nasconde anche un obiettivo più grande, quello vero: lavorare con costanza e dedizione al raggiungimento della qualificazione con mente, occhi e testa fissate ai playoff: "Il gruppo fa tanto e una Nazionale come l'Italia quando è stata gruppo ha sempre detto la sua, sia agli Europei che al Mondiale e noi stiamo dimostrando di esserci. Per questo vogliamo vincere, vogliamo il settimo successo consecutivo e proseguire con il feeling che si è creato con il ct, che è decisamente positivo".