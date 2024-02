Diego Costa passa al Gremio, è la dodicesima squadra della sua carriera: resterà in Brasile Non ne vuole sapere di appendere gli scarpini al chiodo: Diego Costa cambia ancora squadra ma resta in Brasile, dove firmerà con il Gremio fino alla fine del 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Diego Costa resta in Brasile e riparte dalla dodicesima squadra diversa della sua carriera: a 36 anni l'ex attaccante di Chelsea e Atletico Madrid non ne vuole sapere di appendere gli scarpini al chiodo e ha deciso di continuare l'avventura Sudamericana passando dal Botafogo al Gremio. Il giocatore era approdato in quel campionato nel 2021 e ha interrotto la sua permanenza soltanto per la stagione passata in Inghilterra con la maglia del Wolverhampton.

Poi è tornato in Brasile dove è destinato a restare fino alla fine della sua carriera. "È spagnolo, ma ha sangue brasiliano e titoli ovunque sia stato" è la presentazione che la sua nuova squadra gli ha riservato, un accoglienza in grande stile per uno degli attaccanti in grado di far girare la testa a tutta l'Europa. Diego Costa è chiamato a raccogliere la pesante eredità di Luis Suarez che qualche mese fa ha deciso di raggiungere l'amico Messi in MLS all'Inter Miami.

L'assenza dell'uruguaiano ha portato il Gremio a sondare il terreno alla ricerca di un altro attaccante, trovando la risposta proprio in Diego Costa. Per lui si tratta della dodicesima squadra diversa della sua lunghissima carriera, fatta di tantissimi gol, vittorie ma anche di soggiorni piuttosto brevi nei vari club che negli anni si sono avvicendati. Nel picco della sua esperienza calcistica è stato uno degli attaccanti più difficili da affrontare per i difensori, sia per il suo fiuto del gol che per la grandissima personalità.

Ha vinto il titolo di capocannoniere sia in Spagna che in Inghilterra, come ha ricordato il Gremio nella sua nota di presentazione sui social, due campionati in cui la concorrenza è stata sempre elevatissima. E adesso, anche se è ormai giunto alle ultime stagioni da professionista, ha deciso di continuare il suo percorso in Brasile. Nei prossimi giorni l'attaccante arriverà a Porto Alegre per sottoporti alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla nuova squadra fino alla fine del 2024.