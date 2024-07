Di Maria svela discorso toccante di Messi negli spogliatoi: “Ha chiesto di arrivare in finale per me”

video suggerito

L'Argentina è arrivata in semifinale di Coppa America e per Angel Di Maria è un momento davvero speciale: dopo questa competizione saluterà la nazionale con la quale è diventato Campione del Mondo e spera che il suo addio possa coincidere con una nuova festa. L'intervista dopo la partita contro il Canada è stata toccante, condita dalle lacrime di commozione che gli sgorgavano dagli occhi mentre parlava del suo futuro lontano dalla maglia albiceleste.

Nello spogliatoio è uno dei leader, simbolo di una generazione che sta per lasciare spazio ai più giovani, ma nessuno dimentica cosa ha significato per il calcio argentino. Neanche il capitano Leo Messi che prima di scendere in campo gli ha voluto fare una dedica speciale.

Le lacrime di Di Maria

La finale di Coppa America sarà l'ultima partita di Di Maria con l'Argentina. Le emozioni si fanno sentire in un momento così e durante l'intervista ai microfoni di DSports non è riuscito a trattenere le lacrime parlando dell'ultimo passo che lo attende: "Penso di poter uscire dalla porta grande. Io ho dato tutto per uscire da quella porta. Non sono pronto per la mia ultima partita con la nazionale, ma è ora. Lo sognavo così ed è successo, raggiungendo una nuova finale".

Non ci sarà nessun passo indietro. La decisione ormai è presa e, anche se fa male, l'argentino non ha nessuna intenzione di ripensarci: "I miei compagni sanno già che non si torna indietro, che è già stato deciso. Sostengono la decisione che ho preso. Fanno confusione e questo ma ahimè è fatto. Resta solo una partita. Ho dato la mia vita per questa maglia e penso che sia il momento perfetto per salutarci".

Il discorso di Messi negli spogliatoi

C'è una parte dell'intervista che ha suscitato tanta curiosità fra tutti i tifosi dell'Argentina. Con il volto bagnato dalle lacrime Di Maria ha rivelato che Messi ha tenuto un discorso negli spogliatoi in suo onore prima di scendere in campo contro il Canada: "Oggi Leo Messi prima di scendere in campo ha detto che volevano arrivare in finale per me e questo mi ha riempito di gioia. Avere la possibilità di poter realizzare tutto quello che ho ottenuto negli ultimi tempi con tutti loro è per me motivo di orgoglio".

E in effetti è la verità: il capitano e simbolo di questa squadra ha invitato tutti a giocare per il Fideo, per permettergli di chiudere la carriera in nazionale giocando la finale e con la possibilità di portare a casa l'ultimo grande torneo con quella maglia cucita addosso.